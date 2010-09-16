-ÖSYM'DEKİ İNCELEME YARIN SÜRECEK ANKARA (A.A) - 16.09.2010 - KPSS iddialarıyla ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan'ın ÖSYM'nin Bilkent'teki binasında yaptığı incelemeye yarın devam edilmek üzere ara verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memurlarıyla yaptığı incelemeye ara veren savcı Sakınan, ÖSYM'nin binasından ayrıldı. Savcı Sakınan'dan yaklaşık 10 dakika önce ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan'ın binadan ayrıldığı görüldü.