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Yaşam

ÖSYM'DEKİ "KPSS" ÇALIŞMASI BİTTİ ANKARA (A.A)

13 Eylül 2010 22:25

-ÖSYM'DEKİ "KPSS" ÇALIŞMASI BİTTİ ANKARA (A.A) - 13.09.2010 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 10-11 Temmuz 2010'da gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) sorularının sızdırıldığına ilişkin iddialara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ÖSYM'deki bilgisayarlarda yürütülen inceleme çalışması, Ramazan Bayramı'nda da mesai yapılarak tamamlandı. YÖK Denetleme Kurulunca savcılık kanalıyla mahkemeden alınan karar doğrultusunda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekibince ÖSYM'nin Bilkent'teki ana hizmet binasında 31 Ağustosta başlatılan inceleme iki hafta sürdü. Polis ekibi ÖSYM'nin sınav hizmetleri biriminde yürüttüğü çalışmada, KPSS Eğitim Bilimleri sınav sorularını hazırlayan 6 komisyon üyesine ait olan bilgisayarların da aralarında bulunduğu bilgisayarların ana belleklerini kopyaladı. Delil olabilecek nitelikte teknik incelemelerini sürdüren ekip, bayramda da mesai yaparak ÖSYM'deki çalışmasını bitirdi. -ÜÇ KOLDAN SORUŞTURMA- Öte yandan, Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturmanın dışında Devlet Denetleme Kurulu ile YÖK Denetleme Kurulunun yürüttüğü soruşturmalar da devam ediyor. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Mustafa Solmaz, ÖSYM'deki incelemeler sürerken, Ankara Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan'ı ziyaret ederek bilgi paylaşımında bulunmuştu. Bu arada, bugün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile KPSS ile ilgili iddialar konusunda görüşen YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ın, geçen hafta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret ederek gelişmeler hakkında bilgilendirdiği öğrenildi.

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