-ÖSYM'DE "ELEKTRONİK YALITIM" ANKARA (A.A) - 14.10.2010 - Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) soruların sızdırıldığı iddiasıyla gündeme gelen Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinde (ÖSYM), özellikle soruların hazırlandığı Test Araştırma Geliştirme Birimi (TAB) ile Bilgi İşlem Merkezi'nde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. KPSS'deki iddialar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde polislerin günlerce arama yaptığı TAB'da güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Çalışanlar birime elektronik taramadan geçerek girebiliyor. ÖSYM Başkanı'na da aynı uygulama yapılıyor. TAB'a cep telefonu dahil her türlü elektronik cihaz ile sinyal iletebilecek diğer araç gereçler sokulamıyor. TAB'da kamera sayısı artırılırken, internet bağlantıları da kesildi. Ayrıca, TÜBİTAK'tan getirilen ve veri tabanında gerçekleştirilen işlemleri kaydeden programlar da sisteme yüklendi. Böylece, kimin ne yaptığının gözlenebilmesi amaçlanıyor. TAB'a sadece bu birimde çalışanlar ile ÖSYM Başkanı girebiliyor. Bilgi İşlem Merkezinde de benzer önlemler alındı. Böylece hem soruların hazırlandığı hem de yerleştirme işlemlerinin yapıldığı birimlerde ''elektronik yalıtım'' yapılması hedefleniyor. Bu arada, KPSS'deki iddialar nedeniyle iptal edilen ve 31 Ekim 2010'da yeniden yapılacak olan KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı'nda da ilave güvenlik önlemleri alınacak. ÖSYM, yaklaşık 280 bin adayın katılacağı sınavda çalışacak görevli sayısını artıracak.