-ÖSYM'DE LYS ÖNLEMLERİ ANKARA (A.A) - 17.06.2011 - ÖSYM, LYS sorularının çalınıp dağıtılacağı iddialarıyla ilgili olarak, ''Sınavlar öncesinde zaman zaman bu türden duyumlar alınmaktadır. ÖSYM, sınav güvenliğini en üst düzeyde tutmaya özen göstermektedir'' açıklamasında bulundu. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün bir günlük gazetenin ana sayfasında büyük puntolarla yer alan haberin, 18-19 ve 25-26 Haziran 2011 günleri yapılacak olan 2011-LYS'lere katılacak adayları endişeye sürükleyebilecek nitelikte olduğu belirtildi. Sınavlar öncesinde zaman zaman bu türden duyumların alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''ÖSYM, sınav güvenliğini en üst düzeyde tutmaya özen göstermektedir. Tüm sınavlarda olduğu gibi bu sınavlarda da gerek kurum içinde, gerek matbaada, gerekse de sınav evrakının Türkiye'nin dört bir yanına eriştirilmesi esnasında, emniyet birimleri ile işbirliği içinde, en üst seviyede güvenlik tedbirleri alınmıştır. Adayların bu türden iddialara itibar etmeden, sükunet içinde sınavlara katılmaları ve sadece bilgileri ile geleceklerine yön verme gayreti içinde olmaları tavsiye edilir.'' Açıklamada, ÖSYM ayrıca 2011-LYS'lere katılacak tüm adaylara başarılar diledi.