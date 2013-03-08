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Yaşam

ÖSYM'de kredi kartı dönemi

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) düzenlediği sınavlarda adaylar, ücretlerini kredi kartıyla ödeyebilecek

08 Mart 2013 23:57

ÖSYM'nin internet sitesinde yer verilen duyuruya göre adayların sınav ücretlerini ödemelerinde kolaylık sağlamak üzere yeni bir uygulama hayata geçirilecek.

Sınava başvuracak adaylar sınav ücretlerini kredi kartları ile ÖSYM'nin internet sayfasında bulunan ''Ödemeler'' alanından banka şubelerine gitmeden ödeyebilecek.

Duyuruda, ödeme sisteminin tüm güvenlik önlemleri alınarak uygulamaya konulduğu belirtilerek, adayların bu sistem üzerinden güvenli bir şekilde sınav ücretlerini ödeyebileceği kaydedildi.

Duyuruda ayrıca, ilgili sınav kılavuzunda belirtildiği gibi, adayların sınav ücretini ödedikten sonra başvuru işlemlerini bir başvuru merkezi aracılığıyla veya ÖSYM'nin ''https://ais.osym.gov.tr'' internet adresinden bireysel yapabileceği anımsatıldı.

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