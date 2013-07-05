ÖSYM'de 'kayıp kağıt' skandalı

Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS ) yaşanan kopya skandalı sonrasında yaptığı bütün sınavlarda sıkı güvenlik önlemleri alan Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nde (ÖSYM), bu kez de Lisans Yerleştirme Sınavı'nda (LYS) “kayıp kâğıt” skandalı ortaya çıktı. Hürriyet gazetesinden Esra Kaya’nın haberine göre ÖSYM merkezine gönderilen kutulardan soru kitapçığı çıkarken cevap kâğıdının çıkmaması üzerine kurum alarma geçti. Cevap kâğıtlarının ÖSYM’ye ulaşmamasında sınav görevlilerinin hatası olduğu sınav salonlarındaki kamera görüntülerinden tespit edildi.

Yeniden sınava girecekler

Sınav görevlileri hakkında inceleme başlatıldı. Cevap kâğıdı merkeze gelmeyen adaylara ulaşıldı. Yönetim Kurulu’na tüm raporların gönderilmesi ile ÖSYM bu durumdaki 5 adayı eşdeğer sınava aldı. Adaylar için yeni sorular hazırlandı. Bu adayların sınav sonuçları henüz açıklanamadı. Konuyla ilgili açıklama yapan ÖSYM Sınav Hizmetleri Dairesi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yasin Bulduklu, şunları söyledi: “LYS'de bazı adayların cevap kâğıtlarının kırmızı kutularda olmadığını, cevap kâğıtlarının sisteme aktarılması sırasında tespit ettik. Adayların mağdur olmalarını önlemek amacıyla Yönetim Kurulumuz, 6114 Sayılı Yasa’nın kendisine verdiği yetki ile bu adayların eşdeğer sınava alınmalarına karar verdi. Bu olaylar, adayın geleceğini etkileyecek.