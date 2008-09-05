ÖSYM'de ek yerleştirme şansı

Prof. Dr. Ünal Yarımağan, başvuru için gerekli olan "2008-ÖSYS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu" ile ilgili gerekli bilgilerin ÖSYM tarafından ileriki günlerde duyurulacağını açıkladı.

Üniversitelere kayıtlar 8 Eylül 2008 tarihine kadar gerçekleştirilecek. Üniversitelerde kayıtlar sonrasında boş kalacak kontenjanlar belirlenecek, bu kontenjanlarla birlikte merkezi yerleştirmede boş kalan kontenjanlara yerleştirme yapılacak.

ÖSS sonuçlarına göre yapılan merkezi yerleştirme sonucunda üniversitelerde yaklaşık 17 bini meslek yüksekokullarında olmak üzere toplam 24 bin boş kontenjan bulunuyor.

Ek yerleştirmeye, merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar (Açıköğretim Fakültesinin kontenjansız programlarına yerleşenler hariç) başvuramıyor. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, hiçbir yere yerleştirilmemiş veya Açıköğretim Fakültesinin kontenjansız programlarına yerleştirilmiş olmak gerekiyor.

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına kesin kayıt yaptırmış olanlar da ek yerleştirmeye başvurabiliyor.