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ÖSYM, yüksek yargı kararına rağmen soruların tamamını açıklamayacak

ÖSYM, 2013'te yürürlüğe koyduğu Yükseköğretime Giriş Sınavı'nda (YGS) çıkan soruların gizli kalmasını sağlayan düzenlemeyi sürdürüyor

12 Mart 2015 13:36

ÖSYM, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi'nin 'Soruların tamamını açıklayın' kararına olmasına rağmen 15 Mart'ta yapılacak YGS sorularının sadece yüzde 20'sini kamuoyuyla paylaşma yönünde karar aldı.

ÖSYM, 2013'te yürürlüğe koyduğu Yükseköğretime Giriş Sınavı'nda (YGS) çıkan soruların gizli kalmasını sağlayan düzenlemeyi sürdürüyor.

CHP'nin başvurusu sonrasında Anayasa Mahkemesi, 5 Aralık 2014'te sınav soru ve cevaplarının, 'Bilgi Edinme Hakkı Kanunu' kapsamı dışında bırakılmasını öngören kanun hükmünü iptal etti. Ancak ÖSYM, geçen yıl YGS'de soruların yalnızca yüzde 20'sini paylaştı. Ankara Barosu'nun açtığı dava sonucunda ise Danıştay, soruların yüzde 20'sini açıklanması kararının yürütmesini, 8 Aralık 2014'te 'şeffaflık' vurgusuyla durdurdu. Danıştay, soruların saklanmasının 'hak ihlali' olduğunu vurguladı.

 

Yine sadece yüzde 20

 

Anayasa Mahkemesi ve Danıştay'ın verdiği kararların ardından 15 Mart'ta yapılacak YGS öncesinde gözlerin çevrildiği ÖSYM, soruların yine sadece yüzde 20'sini açıklama kararı aldı. ÖSYM, soruları "www.osym.gov.tr" resmi internet sitesi üzerinden paylaşacak. Basın kuruluşları da soruları siteden alıp yayınlayabilecek.

 

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