ÖSYM, YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlandığını duyurdu

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p><strong>ÖSYM</strong>, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarının yayımlandığını duyurdu.</p>\n<p><a rel="nofollow" href="https://yks2021.osym.gov.tr/tyt_yks_2021.pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener"><strong>YKS - TYT soruları ve cevapları için tıklayın</strong></a></p>\n<p><a rel="nofollow" href="https://yks2021.osym.gov.tr/ayt_yks_2021.pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener"><strong>YKS - AYT soruları ve cevapları için tıklayın </strong></a></p>\n<p><a rel="nofollow" href="https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_almanca_yks_2021.pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener"><strong>YKS - YDT (Almanca) soru ve cevapları için tıklayın </strong></a></p>\n<p><a rel="nofollow" href="https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_arapca_yks_2021.pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener"><strong>YKS - YDT (Arapça) soru ve cevapları için tıklayın</strong></a></p>\n</body>\n</html>