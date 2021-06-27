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ÖSYM, YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlandığını duyurdu

27 Haziran 2021 19:27

ÖSYM, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarının yayımlandığını duyurdu.

YKS - TYT soruları ve cevapları için tıklayın

YKS - AYT soruları ve cevapları için tıklayın 

YKS - YDT (Almanca) soru ve cevapları için tıklayın  

YKS - YDT (Arapça) soru ve cevapları için tıklayın

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