ÖSYM, YKS hesaplama kriterini değiştirdi

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) aday puanlarının hesaplama kriterinde değişikliğe gitti. Yeni güncellemeye göre, TYT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için Türkçe veya temel matematik testlerinin birinden en az 0.5; AYT’de ise ilgili puan türünün hesaplanabilmesi için gerekli testlerin birinden en az 0.5 ham puana ihtiyaç duyulacak.

2018 YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için Türkçe veya temel matematik testlerinin birinden en az 0.5; Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) ise ilgili puan türünün hesaplanabilmesi için gerekli testlerin birinden en az 0.5 puan elde edilmesi gerekecek.

Düzenlemeden önce TYT’de temel matematik ve Türkçe testlerinin ‘her birinden’ en az 0.5 ham puana ihtiyaç duyuluyordu. AYT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerden minimum 0.5 ham puan almaları bekleniyordu.