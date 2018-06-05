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Eğitim

ÖSYM, YKS hesaplama kriterini değiştirdi

Düzenlemeden önce TYT'de temel matematik ve Türkçe testlerinin ‘her birinden' en az 0.5 ham puana ihtiyaç duyuluyordu

05 Haziran 2018 14:24

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) aday puanlarının hesaplama kriterinde değişikliğe gitti. Yeni güncellemeye göre, TYT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için Türkçe veya temel matematik testlerinin birinden en az 0.5; AYT’de ise ilgili puan türünün hesaplanabilmesi için gerekli testlerin birinden en az 0.5 ham puana ihtiyaç duyulacak.

2018 YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için Türkçe veya temel matematik testlerinin birinden en az 0.5; Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) ise ilgili puan türünün hesaplanabilmesi için gerekli testlerin birinden en az 0.5 puan elde edilmesi gerekecek.

Düzenlemeden önce TYT’de temel matematik ve Türkçe testlerinin ‘her birinden’ en az 0.5 ham puana ihtiyaç duyuluyordu. AYT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerden minimum 0.5 ham puan almaları bekleniyordu.

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