ÖSYM, YKS giriş belgelerini erişime açtı: Adayların sınava girecekleri yerler belli oldu

ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek 2021-YKS Giriş Belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden adayların erişimine açtı.

Yapılan açıklamada "26 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 Haziran 2021 tarihinde saat 09.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir" denildi.

İşte sınavla ilgili detaylar

2021 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) üç oturumda gerçekleşecek. TYT 26 Haziran'da, AYT 27 Haziran'da, YDT'de 27 Haziran'da olacak.

Sonuçların ise 4 Ağustos'ta açıklanacağı belirtildi.