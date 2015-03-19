ÖSYM: YGS sorularını sızdıran şahıs tespit edildi

ÖSYM, Yükseköğretime Geçiş Sınavından (2015-YGS) sonra, soru kitapçığının bir sayfasını, sosyal medyada paylaşan kişinin kimliğinin tespit edildiğini ve adayın sınavının iptal edilerek, hakkında yasal işlem başlatılacağını bildirdi.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan basın açıklamasında, 15 Mart'ta gerçekleştirilen YGS'den bir gün sonra bir soru kitapçığındaki sayfalardan birisinin görüntüsününün sosyal medya üzerinden paylaşıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Bir soru kitapçığı içerisindeki sayfalardan birisinin görüntüsünü sosyal medya üzerinden paylaşarak asılsız bir iddia olan 'ÖSYM'den soru sızdı' yakıştırmasına yol açan adayın İstanbul'da sınava giren İ.Y. olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Paylaşılan soru kitapçığı sayfası üzerindeki soruların ve cevap şıklarının dizilişinden hareketle söz konusu sayfanın 83930984 numaralı soru kitapçığına ait olduğunun belirlendiği ifade edilen açıklamada, sınavda kullanılan kitapçıklar arasından bu adaya ait kitapçığın bulunduğu ve kitabın 11. ve 12. sayfalarını içeren yaprağının yırtılarak alındığının tespit edildiği aktarıldı.

Adayın ilgili yaprağı kopartarak sınav salonu dışına çıkartıp sınav sonrasında sosyal medya üzerinden sayfanın görüntüsünü paylaştığının belirlendiği ifade edilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"6114 sayılı yasa kapsamında bu adayın sınavı iptal edilecek, 2 yıl boyunca adayın ÖSYM sınavlarına girmesine müsaade edilmeyecek ve hakkında adli işlem başlatılacaktır. Bu vesileyle sınavın tamamlanmasından sonra ortaya çıkan bu durumdan, olayın sınav sonrası bir adayın sorumsuzluğuna ilişkin olduğu yönündeki tüm duyuru ve uyarılarımıza rağmen 'kriz' çıkarmaya, toplumda infial uyandırmaya çalışan, sınava giren gençlerimizi endişeye sevk etmekten çekinmeyen Hürriyet Gazetesinin iki muhabiri ile yandaşlarının kamuoyundan nasıl özür dileyeceklerini takip etmekteyiz.

ÖSYM, tüm sistemleri ve hizmetleri ile ilgili olarak toplumda oluşan sorulara karşı cevaplarını, yeni sistemleri ve projeleri ile ilgili bilgi ve belgeleri sadece kendi internet sitesi üzerinden paylaşmaya devam edecektir."