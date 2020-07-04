ÖSYM, TYT'den 30 dakika erken çıkan 12 öğrenci için nasıl bir formül uygulayacak?

Hürriyet eğitim yazarı Nuray Çakmakçı, İstanbul Küçükçekmece Eşref Bitlis Anadolu Lisesi’nde YKS’nin ilk bölümü olan Temel Yeterlilik Testi’nden (TYT) 30 dakika erken çıkan 12 öğrenci için ÖSYM'nin üzeridne durduğu çözüm yollarını kaleme aldı. Çakmakçı, "ÖSYM ya bu adaylara yeniden sınav yapacak ya da ek puan verecek. Ek puan vermek de tüm sıralamayı değiştirmek demek" diye yazdı.

Sınava Küçükçekmece Eşref Bitlis Anadolu Lisesi’nde giren bir grup öğrenci, yarım saat kala “Süre bitti” diye dışarı çıkarılmıştı. Gözetmenin sınavda bu yıl pandemiye özel olarak yarım saat ek süre verildiğini bilmemesi nedeniyle erken çıkardığı 12 öğrenci mağduriyetlerinin giderilmesi için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) kararını bekliyor.

Çakmakçı konuya ilişkin ÖSYM'nın önünde iki seçenek bulunduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

Birincisi bu 12 adaya eşdeğer sınav yapmak. Bu da aslında tartışmaya neden olacak bir karar olur. Çünkü adaylar kendilerinin neden olmadığı bir hata yüzünden tekrar aynı stresi yaşamak istemeyebilir.

İkinci seçenek ise daha mümkün görünüyor. Bu da 12 adayın birim zamanda sınavda çözebileceği soru sayısını hesaplama yöntemi. 12 adayın her birinin 135 dakika süre içinde yaptığı doğru soru sayısına bakılarak sanal 30 dakika verildiğinde kaç soruyu daha doğru cevaplayacağı tahmin edilip, ona göre puan verilebilir. Örneğin adayın 135 dakikada 60 soru çözdüğü varsayılarak 30 dakikada 15 soru daha çözeceği düşünülür. Burada şuna da dikkat etmeli. Sınavın ilk dakikalarında adaylar genellikle kolay soruları cevaplar, son 30 dakikaya zorlandığı soruları bırakır. Belki de bazı sorulara hiç doğru cevap veremeyecek.

Yarım saatte 21.8 yanıt

Çakmakçı sınav istatistikleri konusunda yetkin olan eğitim uzmanı Salim Ünsal’dan konuya ilişkin edindiği görüşleri de şöyle aktardı:

Ünsal da, bir adayın 30 dakikada azami 21.8 soru cevaplandırmasının beklendiğini ve öğrencilerin 30 dakikada ortalama 65 puanlık bir performans kaybına uğrayabileceğini söylüyor:

“Örneğin aday 200 puan aralığında ise 1 doğru matematik sorusu 53 bin kişinin önüne geçirir. Adaylar bu sürede 2 soru doğru cevaplandırsaydı 106 bin kişinin önüne geçecekti."

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