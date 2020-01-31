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Yaşam

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı

Takip, fark edildikten sonra kaldırıldı

31 Ocak 2020 21:30

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) resmi Twitter hesabı porno içerikler paylaşan bir hesabı takibe aldı. Takip fark edilince sosyal medyanın gündemine düştü. 

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