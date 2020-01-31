ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı

Toplam 8 hesabı takip eden ÖSYM “Ece ile ifşa videoları” isimli bir hesabı takip etti. ÖSYM bir süre sonra bu hesabı takibi bıraktı.

ÖSYM’nin diğer takip ettiği hesaplar ise şöyle:

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yükseköğretim Kurulu, YÖK Başkanı Yekta Saraç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı.

ÖSYM'den açıklama

ÖSYM, resmi Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Resmi Twitter hesabımıza yasadışı müdahalede bulunularak çeşitli hesapların takibi yapılmış olup, durumun fark edilmesi üzerine gerekli tedbirler alınmıştır. Yaşanan olaya sebebiyet veren kişi/kişiler hakkında hukuki ve cezai yollara başvurulacağı kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadeleri kullanıldı.