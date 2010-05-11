ÖSYM, TUS sonuçlarını iptal etti

T24 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 17-18 Nisanda gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçlarını, cevap anahtarında yanlışlık yapıldığı gerekçesiyle iptal etti.



ÖSYM'den yapılan açıklamada, 17-18 Nisan 2010'da yapılan sınavlardan 18 Nisanda düzenlenen Bilim Sınavı'nın Temel Tıp Bilimleri-1 testinin B kitapçığının doğru cevap anahtarında yanlışlık yapıldığının anlaşıldığı bildirildi.



Bu nedenle TUS sonuçlarının iptal edildiği kaydedilen açıklamada, internet sayfasından açıklanan sonuçların da kaldırıldığı ve tercih yapma işlemlerinin durdurulduğu ifade edildi.



Açıklamada, tüm adaylar için değerlendirmenin yeniden yapılacağı ve yeni sınav sonuçlarının 14 Mayıs 2010'da ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacağı belirtildi.



Açıklamada, yeni değerlendirme sonucunda tüm adayların puanları değişebileceğinden bugün 14.00'e kadar tercih yapan adayların tercihlerinin iptal edileceğini, yeni değerlendirme sonuçlarına göre 17-21 Mayıs 2010 tarihleri arasında yeniden tercih alınacağı bildirildi.







