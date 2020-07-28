ÖSYM: Tercih işlemleri 6 Ağustos'ta başlayacak

ÖSYM'nin ‘2020 YKS Tercih İşlemleri' başlıklı açıklamasında, adayların üniversite tercihlerini hangi tarihler arasında ve nasıl yapacağına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2020-YKS tercih işlemleri, 06 Ağustos 2020 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir."