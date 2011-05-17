-ÖSYM SÖZLEŞMELİ UZMAN ALACAK ANKARA (A.A) - 17.05.2011 - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Sınav Hizmetleri Birimi'ne sözleşmeli uzman alacak. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında ÖSYM'ye personel alınacak. Başvuracak adaylarda, belirtilen eğitim şartını taşıması, KPSS puanı aranan adayların KPSS puanlarının en az 70 olması, KPDS puanı aranan adayların belirtilen yabancı dili KPDS puanına göre en az C seviyesinde, ÜDS puanı aranan adayların sınav puanlarının en az 70, asgari yabancı dil bilgisinin bu seviyede olduğunu uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavda alınan sonuç belgesiyle belgelemesi, özel dershane veya özel eğitim kurumlarında çalışmamış olmak, Başkanlıkça yapılan sınavlara yönelik soru kitabı ve başka yayını bulunmamak şartı aranacak. Başvuruda bulunan adayların ÖSYM'nin ''www.osym.gov.tr'' internet adresinde belirtilen müracaat belgelerini tamamlayarak, başvuru formunu eksiksiz doldurarak ÖSYM'nin adresine 27 Mayıs 2011 tarihine kadar şahsen veya posta ile teslim etmesi gerekiyor. Genel ve özel şartları taşıyanlar ve müracaat için istenilen belgeleri ibraz edenlerden, sadece KPSS puanı aranan durumlarda KPSS puanlarına göre, KPSS ve KPDS veya ÜDS puanı arananlarda KPSS ve yabancı dil puanının ortalamasına göre en yüksek puandan başlamak suretiyle ilan edilen kadro sayısının 6 katı aday mülakata çağrılacak. Mülakatta adayın bölümüyle ilgili bilgisiyle ifade, kavrama, yorum ve temsil yeteneği ölçülecek. 100 tam puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alan aday mülakatta başarılı sayılacak. Başarı sıralaması başvuru için gerekli olan sınav puanlarıyla mülakat puanının ortalaması alınarak her pozisyon için yapılacak. Alınan personele brüt bin 600 ile 2 bin lira arasında değişen ücret verilecek. Sınav Hizmetleri Uzmanı olarak Matematik, Türkçe, Biyoloji, Almanca, Arapça ve Farsça, Eğitim Bilimleri, Programcı ve Hukuk alanlarından, 12 kişi alınacak. Yerleştirilmeye hak kazanan adaylar 27 Haziran 2011 tarihinde ilan edilecek.