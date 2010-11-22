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Yaşam

ÖSYM: SORULARDA HATA YOK ANKARA (A.A)

22 Kasım 2010 14:35

-ÖSYM: SORULARDA HATA YOK ANKARA (A.A) - 22.11.2010 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 31 Ekim 2010'da yapılan KPSS Lisans-Eğitim Bilimleri sınavının sorularıyla ilgili bir soruna rastlanmadığını bildirdi.  ÖSYM'den yapılan açıklamada, KPSS Lisans-Eğitim Bilimleri sınav sonrası bazı soruların hatalı olduğu söylentisinin basında yer aldığı belirtildi.  Bu doğrultuda, her türlü resmi ya da gayri resmi bilginin ÖSYM tarafından ciddi olarak ele alındığı ve gerek soru yazarları gerek bilimsel denetçiler tarafından yeniden değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, ''ÖSYM'nin tüm sınavlarında olduğu gibi bu sınavda da, hem soru hazırlama hem de değerlendirme aşamalarında çeşitli ve kapsamlı teknik çalışmalar yapılmıştır. Bütün bunların sonucunda sorularla ilgili bir soruna rastlanmamıştır'' denildi. 

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