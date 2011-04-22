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Yaşam

ÖSYM: SORULARA ERİŞİLDİĞİ BİLGİSİ YALAN ANKARA (A.A)

22 Nisan 2011 00:30

-ÖSYM: SORULARA ERİŞİLDİĞİ BİLGİSİ YALAN ANKARA (A.A) - 21.04.2011 - ÖSYM'den yapılan açıklamada, ''ÖSYM'nin internete açık olan Bilgi İşlem Sistemi üzerinden sınavlarda sorulacak soruların bulunduğu sisteme erişmek asla mümkün değildir. Bu nedenle, sorulara erişildiği bilgisi kesinlikle yalandır'' denildi. ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin parlak geleceğinde kendisinin hakkıyla rol edinmek isteyen gençlerin heyecan ve umutları ile oynamaktan geri durmayanların, ÖSYM'nin bilgi işlem sistemine saldırı girişimlerinin tespit edildiği ve gerekli bütün önlemlerin alındığı bildirildi. Olası her türlü tehdite karşı tedbirli olmak amacıyla, bilgi işlem sisteminin kısa süreli aralıklarla hizmet dışına alındığı ve gereken kontrollerin gerçekleştirildiği belirtilerek, şöyle denildi: ''Kaldı ki; internet sitelerine sunulan görüntünün bizim sitemize ait olup olmadığı da tartışma konusudur. Bir süredir sayfamızın yayında olmamasının sebebi, tamamen teknik  bir savunma ve yenilenme nedeniyledir. ÖSYM'nin internete açık olan Bilgi İşlem Sistemi üzerinden sınavlarda sorulacak soruların bulunduğu sisteme erişmek asla mümkün değildir. Bu nedenle, sorulara erişildiği bilgisi kesinlikle yalandır.'' -''SONUÇLAR ÇOK KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK''- Açıklamada, sınava giren gençlere bir haber de iletmek istendiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi: ''Sevgili Gençler, geleceğini belirleyecek olan 2011-YGS verileri kesinlikle güven altındadır ve sonuçlar, 90 bin civarında sınav salon tutanaklarının incelenmesinin tamamlanması ile birlikte çok  kısa süre içinde açıklanacaktır. ÖSYM dışından yapılan her türlü bilgi, uyarı, duyuru ya da haberleri ÖSYM resmi internet sayfasından doğrulamadan dikkate almayınız. Sizin için gerekli olacak her türlü bilgi ÖSYM tarafından sizlere vaktinde iletilecektir.''

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