ÖSYM: Soru kitapçığını sosyal medyada paylaşan aday hakkında yasal süreç başlatılmıştır

ÖSYM, mühürlü kasalarında olması gereken ve bugün gerçekleştirilen YKS'de adaylara yöneltilen sorular arasında yer alan 4 sorunun fotoğrafının internette dolaşıma sokulmasına ilişkin yaptığı açıklamada "TYT'den sonra sosyal medyada bir adayın kitapçığından bazı kısımların paylaşıldığı görülmüştür. Sorumlu hakkında yasal süreç başlatılmıştır" ifadesini kullandı.

ÖSYM'nin mühürlü kasalarında olması gereken 2020 YKS'nin ilk aşaması olan TYT'de bugün sorulan Fizik, Kimya, Biyoloji testlerinden 4 sorunun internete düştüğü iddia edilmişti.

"İlk oturum 188 sınav merkezimizde güvenle tamamlanmıştır"

ÖSYM'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2020-YKS'nin ilk oturumu olan TYT 188 sınav merkezimizde güvenle tamamlanmıştır.

"Sınav tamamlandıktan sonra, sosyal medyada bir adayın kitapçığından bazı kısımların paylaşıldığı görülmüştür. Paylaşımlarda kitapçık numarası da belli olup, sorumlu hakkında yasal süreç başlatılmıştır.

"Yarın YKS'nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra, planlandığı gibi soruların tamamı kamuoyuyla paylaşılacaktır.

"ÖSYM Başkanlığı olarak yarın gerçekleştireceğimiz AYT ve YDT oturumlarında tüm adaylarımıza başarılar dileriz."

Kunduz isimli soru çözme platformuna yüklendi

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; soruların, bilinmeyen bir kişi tarafından çekildiği iddia edilirken adaylar, sorular Kunduz isimli soru çözme platformuna yüklendi.

ÖSYM yönetmeliğine göre sınav soruları hazırlık aşamasından, sınav bittikten sonraki aşamaya kadar Emniyet ve Milli İstihbaratın gözetiminde mühürlenerek, ÖSYM'ye teslim edilmesi gerekiyor.

"Olay, 2020 YKS'ye gölge düşürdü"

Türkiye'nin YKS ve LGS gibi merkezi sistemle yapılan sınavlarda en deneyimli isimlerden biri olan Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, olayı şöyle değerlendirdi:

"Öğrencinin de, gözetmenin de sınav salonlarına cep telefonu gibi kayıt alıcı cihazlarla girmesi kesinlikle yasak. Sorular, sınav sonrası mühürlenip ÖSYM'ye gönderilir. ÖSYM bu sabah yapılan YKS'nin ilk aşaması olan TYT'nin soru kitapçığını daha açıklamadı.

"Çünkü daha devam eden bir süreç var. Yarın, sınavın ikinci aşaması AYT yapılacak. Ama bu sabah sorulan 4 soruyu internette ben de gördüm. Öğrencilerimiz de baktı, internette dolaşanlar sınavda bugün sorulan sorular…

"Bu olay 2,5 milyon adayın girdiği sınava gölge düşürdü. Sınav soruları sorular hazırlanmaya başladığı andan itibaren sınavın bitip, ÖSYM'nin resmi açıklamayı yapıp kitapçığı yayınlayıncaya kadar herhangi bir mecrada bir kısmının veya tamamının yayınlanması kesinlikle yasak ve kanunen suçtur. Bu sınavın güvenliğini olumsuz etkiler."

TIKLAYIN - YKS soruları internete sızdı iddiası: ÖSYM'nin soruşturma açıp, kamuoyunu bilgilendirmesi gerekiyor