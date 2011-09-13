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Yaşam

ÖSYM: ''Son sınıfların notları belirleyici'' ANKARA (A.A)

13 Eylül 2011 20:56

-ÖSYM: ''Son sınıfların notları belirleyici'' ANKARA (A.A) - 13.09.2011 - ÖSYM'nin Türkiye'deki tüm adaylara uyguladığı Önlisans Başarı Puanı Hesaplama kuralları gereği son sınıf öğrencilerinin ÖBP'lerinin belirlenmesinde mezun oldukları okuldaki diğer son sınıf öğrencilerinin notlarının belirleyici olduğu bildirildi. ÖSYM'den yapılan açıklamada, basında yer alan ''Sınav Mağduru: ÖSYM, kural hatası yaptı'' başlıklı haberde, Gaziantep MYO Elektronik Teknolojisi (İkinci Öğretim) bölümünden mezun olarak 2011-DGS'ye başvuran bir adayın Önlisans Başarı Puanı (ÖBP) hesabında hata yapıldığı, bu nedenle adayın istediği bölüme yerleşemediğinin iddia edildiği belirtildi. Söz konusu adayın mezun olduğu, Gaziantep MYO Elektronik Teknolojisi bölümünden 2011 yılında 5 öğrencinin mezun olduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi: ''2011-DGS'ye başvuran bu 5 öğrencinin akademik ortalamalarının standart sapmaları beklenen değerin altında kalmıştır. Bu nedenle, Önlisans Başarı Puanı hesaplama kuralı gereği, bu adaylara ÖBP olarak 50 puan verilmiştir.'' Bu kuralın tüm DGS'lerde Türkiye'deki tüm programlar için uygulandığının altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Bir kez daha hatırlatmakta fayda vardır ki, ÖSYM'nin Türkiye'deki tüm adaylara uyguladığı Önlisans Başarı Puanı Hesaplama kuralları gereği son sınıf öğrencilerinin ÖBP'lerinin belirlenmesinde mezun oldukları okuldaki diğer son sınıf öğrencilerin notları belirleyicidir. Yapılan inceleme sonucunda ÖSYM'nin bu konuda herhangi bir hatasının bulunmadığı tespit edilmiştir.''

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