ÖSYM son 3 yılda adaylardan 2,1 milyar lira sınav ücreti tahsil etti

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, kurumun son üç yılda adaylardan 2 milyar 131 milyon 866 bin 996 lira 84 kuruş sınav ücreti tahsil ettiğini açıkladı. Aygün, 2020 yılında pandemi nedeniyle sınav maliyetlerinin arttığını bildirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde, ÖSYM’nin 2019-2020 yıllarında sınavlarına gören öğrencilerden aldığı sınav ücretlerini sordu.

Tanrıkulu’nun önergesini Bakan Özer adına ÖSYM Başkanı Halis Aygün yanıtladı. Aygün, ÖSYM’nin adaylardan 2019 yılında 525 milyon 732 bin 621 lira 64 kuruş, 2020 yılında 845 milyon 501 bin 781 lira 13 kuruş, 2021 yılında 760 milyon 632 bin 594 lira 7 kuruş sınav ücreti alındığını açıkladı. Buna göre; ÖSYM, sınava giren adaylardan 3 yılda toplamda 2 milyar 131 milyon 866 bin 996 lira 84 kuruş tahsil etti.

Aygün, önergeye verdiği yanıtta, koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020 yılında sınav maliyetlerinin arttığını belirterek, “Başkanlığımızca, başta bina ve salon kapasiteleri doğrultusunda gerekli sosyal mesafe kurallarına azami ölçüde riayet edilerek seyrek aday ataması yapılması olmak üzere adaylara ve sınav görevlilerine medikal maske ve dezenfektan mendil dağıtımı, sınav binası girişlerinde el dezenfektanı uygulaması, tüm sınav görevlilerine eldiven, riskli alanlarda görev yapan görevlilere ise yüz koruma siperliği ve koruyucu önlük verilmesi şeklinde önemli oranda ek maliyet doğuran bir takım koruyucu tedbir alınmaktadır. Koronavirüs salgın tedbirleri sebebiyle salonlara seyrek aday ataması yapılması, görevli sayılarını ve ödemelerini, nakliye giderlerini ve sağlık gereçleri için yapılan harcamaları arttırmıştır” dedi. (ANKA)