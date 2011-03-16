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Yaşam

ÖSYM SINAVLARI KAMERA İLE KAYDEDECEK ANKARA (A.A)

16 Mart 2011 16:13

-ÖSYM SINAVLARI KAMERA İLE KAYDEDECEK ANKARA (A.A) - 16.03.2011 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) gerçekleştireceği sınavlarda, güvenlik amaçlı sınav salonlarında kamera ile kayıt yapılacak. Edinilen bilgiye göre, ÖSYM 2011 yılından itibaren gerçekleştireceği sınavlarda, sınav güvenlik önlemlerinin bir parçası olarak sınav salonlarında kamera ile kayıt uygulaması başlatacak.  ÖSYM, her sınav için tespit edeceği, sınav merkezi, bina ve salon numarası bilgisini gizli tutacak. Sınav salonlarında sınav süresince kamera ile kayıt alınacak.  Kamera ile kayıt, sadece sınavın güvenli ve kurallara uygun bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğini tespit etmek amacıyla yapılacak. Kayda alınan görüntüler, ÖSYM dışında, yargı organları hariç, hiçbir kişi, kurum ve kuruluşla paylaşılmayacak.

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