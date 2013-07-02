ÖSYM, sonuçları 6 bin 'kırmızı kutu' sayesinde erken açıkladı

Yüskeköğretime Geçis Sınavı'nda (YGS) olduğu gibi Lisnas Yerleştirme Sınavı'nın (LYS) sonuçları da geçen yıllara nazaran hızlı bir sürede açıklandı. Sonuçların erken açıklanması üzerine, 15-25 Temmuz olarak açıklanan tercih dönemi de 8-18 Temmuz dönemine alındı. Radikal'den Umay Aktaş Salman'nın haberine göre sonuçların YGS'de 8, LYS'de 7 gün gibi oldukça kısa sürelerde açıklanması yenilenen bilişim altyapısı ve geçen sene uygulanmaya başlanan kırmızı kutu yöntemi sayesinde gerçekleşti.

Umay Aktaş Salman'ın haberi şu şekilde:

"Dün ÖSYM Başkanı sınav sonuçlarını açıkladı. Sonuçlarda önceki yıla göre değişen şeyler oldu tabii. Örneğin Matematik ve geometri testlerinde başarı düştü, artık sıfır puan çeken öğrenci sayısı ve başarısız iller açıklanmadı. Sonuçlar iller ile ayrı ayrı paylaşılacak bundan sonra. Ancak kuşkusuz sonuçlara damgası vuran ÖSYM’nin hızı oldu. 800 bini aşan adayın sınav kağıtları bir hafta gibi kısa bir sürede değerlendirildi. Bu hızın perde arkasında ise ÖSYM’nin yenilenin bilişim altyapısı ve geçen sene uygulanmaya başlayan kırmızı kutu uygulaması var. Bu uygulamaya göre soru ve cevaplar aynı kutu ile gidiyor. Ancak cevap kağıtları soru kitapçıklarından ayrı kırmızı kutulara konularak geri gönderiliyor.

65 bin kutu gitti, 6 bin kutu döndü

Örneğin LYS’de soru kitapçıkları ve cevap anahtarları sınav merkezlerine 65 bin kutu içinde gönderildi. Sınav bittikten sonra cevap kağıtları kırmızı kutulara konduğu için sadece cevap kağıdı olarak ulaşan kutu sayısı 6 bin oldu. Yani ÖSYM artık kutuları açarken soru ve cevap kağıtlarını ayırmak ile uğraşmıyor. Kırmızı kutulardan direkt cevap kağıtları çıkıyor. 6 bin kutuyu ise 5 saatte açmak mümkün oluyor. Geçen sene uygulamaya başlanan kırmızı kutu uygulaması bu sene tamamen oturdu. Sınav görevlileri daha önceden eski alışkanlıkla soru ve cevap kağıtlarını bir arada koyabiliyordu. Ancak sistem artık oturdu, sınav görevlileri de alıştı.

Yarım saatte 700 bin tık

Öte yandan ÖSYM, tüm bilişim alt yapısını yeniledi. Değerlendirmede kullandığı makinalırın kapasiteni büyüttü. Ayrıca çalışanların niteliği ve sayısı artırıldı. ÖSYM Basın Müşaviri Yasin Bulduklu, ÖSYM’nin yazılımını kendi yaptığı için, neye ihtiyaçları varsa ona göre yazılımı geliştirebildiklerini belirterek, bu esnekliğin de hız kazandırdığını söylüyor. Bulduklu, Dün ÖSYM’nin sayfası yarım saate bir 700 bin tık aldığını anlatarak “Ancak sayfa hiç kilitlenmedi. Bu da sistemin geldiği noktayı gösteriyor. Saatte 2-2. 5 milyon tık alıp takılmayacak bir noktadayız” diye konuştu.

Üniversiteler tercihin öne alınmasını istedi

Sınav sonuçları açıklanınca 15-25 Temmuz olan tercih dönemi de 8-18 Temmuz’a çekildi. Tarihlerin erkene alınması isi üniversitelerin erken kayıt alıp, eğitim öğretime de erken başlama talebinden kaynaklandığı belirtildi."