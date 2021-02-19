ÖSYM: Sınav günlerinde adaylar, refakatçileri ve sınav görevlileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavların tarihinde, sınavlara girecek adayların, onların refakatçilerinin ve sınav görevlilerinin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacağını duyuruldu.

ÖSYM'nin sosyal medya hesabında yapılan duyuruda şunlar kaydedildi:

“İçişleri Bakanlığı Genelgesinde belirtildiği üzere, ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara katılacağını Sınav Giriş Belgeleri ile belgeleyen adayların ve adayların yanlarında bulunan refakatçi ile Sınav Görevlileri sınav günlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır”.

ÖSYM, 21 Şubat'ta ALES düzenleyecek.