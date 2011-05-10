-ÖSYM ŞİFREYİ YALANLANIYOR ANKARA (A.A) - 10.05.2011 - YGS'deki şifre iddiaları üzerine sınavın iptali istemiyle Konyalı bir öğrenci adına Ankara 7. İdare Mahkemesine dava açan avukat Ahmet Gürol Şağban, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) mahkemeye verdiği savunmada ''Şifrenin yalanlandığını'' söyledi. Savunmaya öğleden sonra cevap vereceğini kaydeden Şağban, ''Benim tahminim bu hafta içinde olumlu veya olumsuz bir karar çıkacaktır'' dedi. Şağban, ÖSYM'nin savunmasını almak üzere geldiği İdare Mahkemesi önünde gazetecilere açıklama yaptı. ÖSYM'nin dava ile ilgili savunmasını dün verdiğini ancak kendilerinin savunmayı bugün alabildikleri kaydetti. Savunmanın 17 sayfa olduğunu, henüz tam olarak inceleyemediğini söyleyen Şağban, şöyle devam etti: ''Benim dikkatimi çeken bir husus var onu paylaşmak istiyorum; ÖSYM Başkanı'nın itiraf ettiği şifre savunmada yalanlanıyor. Yine ÖSYM Yönetim Kurulu üyelerinin itiraf ettiği kurgulama hadisesinin doğru olmadığı ifade ediliyor. O zaman ÖSYM Başkanı ve Yönetim Kurulu mu bize yanlış bilgi verdiler yoksa savunmayı yapan avukat arkadaşlar mı? Ortada artık skandaldan da öte bir rezalet yaşıyoruz. Az önce içerde bir öğrenci arkadaş denk geldi, iki farklı sonuç gelmiş kendisine. Birisinde siz LYS'ye katılabilirsiniz diyor, diğerinde LYS'ye katılamazsınız diyor. Bu işin cılkı çıkmıştır. Ancak yargı konuyu enine boyuna irdeleyecektir ve en doğru kararı verecektir. Biraz daha bekleyeceğiz. Süreç işliyor. Benim tahminim bu hafta içinde olumlu veya olumsuz bir karar çıkacaktır.'' ÖSYM Kanunu'nda, ÖSYM'ye, ''sınavın güvenilirliği'' konusunda yükümlülük verdiğini ifade eden Şağban, bu yükümlülüğün yerine getirilmediğini söyledi. Şağban, ''Kamuoyunun yüzde 72'si bu sınavların güvenilir yapılmadığı kanaatindedir. Bu ilke zedelenmiştir'' dedi. -''ANKARA ÜNİVERSİTESİNİN RAPORU''- Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinin sınavı detaylı bir şekilde inceleyerek rapor hazırladığını belirten Şağban, ''Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi bu konuda kurul kararı vermiştir. Bu kurul kararı sınavın bilimsellikten uzak olduğunu yeterince ortaya koymaktadır. Mahkeme tüm bunları inceleyecektir. ÖSYM'nin savunmasında cezaevlerinde tekrar edilen sınava ilişkin hiçbir husus yok. Bu konuya hiç girmemişler. Mahkeme tüm bu hususları, savunmayı, bizim ortaya koyduğumuz verileri değerlendirecek, bir karar verecektir'' diye konuştu. Şağban, gazetecilerin soruları üzerine ÖSYM'nin savunmasında ''şifre yok'' denildiğini belirterek, ''Ama bunun adı ne onu ortaya koymuyorlar. Şifre yok diyorlar, sistem yanlış çalışmış deniyor'' dedi.