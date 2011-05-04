-ÖSYM ÖNÜNDE ''YGS'' KUYRUĞU ANKARA (A.A) - 04.05.2011 - Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puanlarının yeniden hesaplanmasını isteyen adaylar, ÖSYM önünde kuyruk oluşturmaya devam ediyor. Bugüne kadar 2 bini aşkın aday ÖSYM'ye YGS puanına itiraz dilekçesi verdi. Özel otomobillerle veya otobüslerle ÖSYM'nin Bilkent'teki Danışma Bürosu'na gelen adaylar itiraz dilekçesi formu doldurarak, puanlarının yeniden hesaplanmasını istiyor. Adaylardan 5 TL dilekçe ücreti alınıyor. Adaylar, genellikle YGS puanlarının beklediklerinden düşük geldiğinden yakınırken, bazı adaylar da yanıtlamadıkları testlerden puan hesaplandığını iddia ediyor. İsminin açıklanmasını istemeyen bir veli, oğlunun YGS puanını öğrendikten sonra hastalandığını ve şu anda hastanede yattığını belirterek, ''Oğlumun sadece Matematik testinden 23 neti vardı. 173 puan geldi. Söylediğine göre Sosyal Bilimler testini hiç yapmamış ama bu testten puanı geldi. Sınavın iptal edilmesini istiyoruz'' dedi. Bazı adaylar da puanlarının beklediklerinden çok düşük geldiğini, puanlar hesaplanırken hata yapıldığına inandıklarını söylediler. İtiraz dilekçesi veren adaylara ÖSYM Danışma Bürosundan birer numara veriliyor ve itiraz sonuçlarının bu numarayla 6 Mayıs Cuma günü saat 17.00'den sonra internetten öğrenilebileceği bildiriliyor. ÖSYM'nin birkaç güne kadar adayların cevap kağıtları ile soru kitapçıklarını internete yükleneceği ve cevap kağıtlarında bir sorun olan adayların itirazlarını değerlendirmeye alacağı öğrenildi. Adaylar, YGS sonuçları açıklandıktan sonra 30 gün içinde ÖSYM'ye itiraz dilekçesi verebiliyor ve itiraz dilekçeleri 15 gün içinde sonuçlandırılıyor.