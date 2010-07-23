-ÖSYM: OKUL TÜRÜ KODLARI DÜZELTİLDİ ANKARA (A.A) - 23.07.2010 - ÖSYM Başkanlığından yapılan açıklamada, okul türü kodları yanlış gönderilen adayların doğru bilgilerinin merkeze ulaştığı ve düzeltildiği bildirildi. Yazılı açıklamada, 2010 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemine başvuru yapan son sınıf düzeyindeki adayların öğrenim bilgilerinin, öğrencisi oldukları ortaöğretim kurumları tarafından elektronik olarak 14-25 Haziran arasında ÖSYM'ye bildirildiği anımsatıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi: ''Ancak TC Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Mesleki Açıköğretim Lisesi Müdürlüğünce, 15.07.2010 tarihinde merkezimize gönderilen yazıda, öğrencilerin bir kısmının okul türlerinin sehven yanlış gönderildiği belirtilmiş ve bu adayların doğru bilgileri de merkezimize 20.07.2010 tarihinde ulaştırılmıştır. Bu bilgi üzerine, adayların mağduriyetlerinin önlenebilmesi için kurumun talebi üzerine ilgili adayların yanlış bildirilen okul türlerinin düzeltilmesi yoluna gidilmiş ve yeni durumları ÖSYM'nin www.osym.gov.tr adresinde adayların bilgilerine sunulmuştur.''