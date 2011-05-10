'ÖSYM 'nin savunmasında şifre hakkında hiçbir şey yok'

T24 - YGS'de ortaya çıkan şifre skandalının ardından sınavın iptali için dava açan avukat, ÖSYM'nin mahkemeye sunduğu savunmasında geri adım attığını açıkladı.

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) hakkındaki şifre skandalı giderek büyüyor. Sınavın iptali için açılan davaya ÖSYM'nin gönderdiği savunma tartışmaları daha karmaşık bir hale getirdi.

ÖSYM, dün mahkemeye savunmasını göndermişti. Bugün savunmayı mahkemeden alan Avukat Ahmet Birol Şağban, ÖSYM'nin bu kez şifreyi kabul etmediğini açıkladı.

Şağban, savunmanın yazılımda yapılan bir hata üzerine kurulduğunu belirtti ve şu açıklamalarda bulundu:



"Skandaldan öte bir rezalet"

"Savunma 17 sayfadan oluşuyor. ÖSYM Başkanı’nın şifre açıklaması savunmada yalanlanıyor. O zaman ÖSYM Başkanı ve yönetim kurulu mu bize yanlış bilgi verdi, yoksa avukat mı? Skandaldan öte bir rezalet yaşıyoruz. Örneğin; bir öğrenciye iki farklı sonuç gelmiş. Birisinde LYS’ye girebilirsiniz, diğerinde ise giremezsiniz diyor. Bu işin cılkı çıkmıştır artık. Bu hafta içinde olumlu ya da olumsuz karar çıkacaktır.



"Sınavın güvenirliği zedelenmiştir"

Kanun, ÖSYM’ye bir yükümlülük getiriyor; o da sınavın güvenirliği. Güvenilirlik zedelenmiştir. Yapılan sınav bilimsel değildir. Ankara Üniversitesi raporunda sınavın bilimsellikten uzak olduğu belirtiliyor. Bu ilke zedelenmiş. Bu sınav bilimsel mi? Hayır.



Cezaevkerindeki sınavdan bahsedilmemiş

Ayrıca savunmada, cezaevlerinde tekrarlanan sınava ilişkin bir husus da yok. Mahkeme bir karar verecek.



Suçlu sistem

Savunmada ‘şifre yok’ diyorlar ama bunun adını ortaya koymuyorlar. Sistem ‘yanlış çalışmış’ deniyor. Birinin bilgisayara müdahalesi olmadan sistem nasıl yanlış çalışır? Bilgisayarın kapalı çalıştığını, yazılımda bir hata olduğunu söylüyorlar. Matbaayla ilgili bir şey göremedim. Bu yanlışı bilgisayar tesadüfen yapmaz.

Savunmaya cevabımı bugün öğleden sonra vereceğim. Süreci hızlandırmak gerek."



LYS'ye ek başvuru süresi yarın sona eriyor

Öte yandan Lisans Yerleştirme Sınavları'na (LYS) ek başvuru süresi yarın sona erecek.

Sınavı düzenleyen Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), daha önce 29 Nisan-6 Mayıs 2011 olarak belirlenen LYS başvuru süresini 11 Mayıs Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar uzatmıştı.



Davanın geçmişi

YGS'nin bir şifreleme tekniği ile soruları okumadan doğru yanıtları bulabildiğine yönelik iddialar üzerine mağdur edildiklerini belirten 18 yaşındaki M.A.O.'nun avukatı Ahmet Gürol Şağban, sınavın iptali için başvurdu.

Şağban, şöyle dedi:

"Anayasamızın 10. maddesine göre, devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine göre hareket etmek zorundadır. Dolayısıyla eğer böyle bir şifreleme tekniği sınava giren bir kısım adaylara verilmiş ise soru kitapçıkları da bu şifreleme tekniğine göre hazırlanmışsa büyük bir yolsuzluk ile karşı karşıyayız demektir. Bu sınavın iptalini gerektiren sebeptir. Bir sorunun dahi doğru cevaplanması bu sınavda on binlerce kişinin önüne geçmeye yol açıyor. Dava dilekçemizi hazırladık ve YGS hakkında öncelikle yürütmenin durdurulması ve iptali için Konya İdare Mahkemesi nezdinde dava açılması için Danıştay'a müracaatımızı yaptık.

ÖSYM'nin görevlerinin yer aldığı 2 bin 547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesi ve maddenin son fıkra hükmü olan 'Devlet organları ve idare makamları bütün işlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar' hükmü, ÖSYM için bağlayıcı ve geçerli olan bir hükümdür. 2011-YGS tüm açıklanan nedenlerle anayasaya aykırılık teşkil etmektedir. Mahkeme yoluyla bu sınavlardaki şaibe mutlaka ortaya çıkacaktır. Artık söz yargınındır."





