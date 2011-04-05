-ÖSYM MASTER SORU KİTAPÇIĞINI YAYIMLADI ANKARA (A.A) - 05.04.2011 - ÖSYM, kapalı dönem içinde hazırlanarak sınava giren 1 milyon 692 bin 345 adaya verilen soru kitapçıklarının oluşturulmasına esas teşkil eden "master soru kitapçığını" internet sayfasında yayınladı. Merkez, ayrıca görsel mukayese örneklerine de yer verdi. ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruda, basında "YGS'de Gizli Şifre' başlığı ile 2 Nisan Cumartesi gününden bu yana yer alan "gereksiz, kurumu yıpratıcı, adaylarda sınava yönelik tereddüt oluşturma gayreti içindeki" tartışmaların bitmesini sağlayacağı inancıyla, ÖSYM tarafından kapalı dönem içinde hazırlanarak, sınava giren 1 milyon 692 bin 345 adaya verilen soru kitapçıklarının oluşturulmasına esas teşkil eden Master Soru Kitapçığının ÖSYM'nin internet sayfasından kamuoyunun erişimine açıldığı bildirildi. Görsel mukayese örneklerinin de yayınlandığı sitede, soru kitapçığındaki soruların, basına 29 Mart 2011 günü verilen kitapçıktaki sorular ve herhangi bir adayın soru kitapçığında yer alan sorularla mukayese edildiğinde şu sonuçlara ulaşıldığı kaydedildi: "Master soru kitapçığında cevap seçenekleri küçükten büyüğe ya da benzeri bir düzen içinde yer almaktadır. Basına verilen soru kitapçığı, master soru kitapçığından basit olarak türetilmiş bir kitapçıktır. Bu kitapçıktaki soruların doğru cevap seçenekleri master kitapçıkta da aynı yerinde bulunmaktadır. Master soru kitapçığındaki doğru cevaplar ile basına verilen soru kitapçığındaki doğru cevaplar aynı seçenekte yer almaktadır. Adaylara verilen soru kitapçıklarında ise doğru cevabın da yeri değiştirildiğinden, 'şifre' olarak ima edilen yol izlendiğinde doğru cevaba ulaşılamamaktadır." Basına verilen soru kitapçığının sınava giren hiçbir adaya verilmediğine işaret edilen duyuruda, şöyle devam edildi: "27 Mart 2011 günü sınava giren adaylara verilen tüm soru kitapçıklarının internet üzerinden kamuoyunun bilgisine açılma işlemi devam etmektedir. Bugüne kadar 500 bine yakın adayın soru kitapçığı ÖSYM'nin internet sayfasından yayımlanmıştır. Bu kadar soru kitapçığı arasından henüz basına verilen soru kitapçığı ile çakışan herhangi kitapçık tespit edilmemiştir. Bir basın kuruluşunun 2. şifre olarak duyurduğu adayın soru kitapçığı ve cevap kâğıdı incelendiğinde adayı öne çıkaracak herhangi bir unsur tespit edilmemiştir. Her zaman belirtildiği gibi adayların ve kamuoyunun, ÖSYM'nin internet adresinden duyurduğu bilgilere itibar etmeleri yerinde olacaktır."