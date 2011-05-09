-ÖSYM MAHKEMEYE SAVUNMASINI VERDİ ANKARA (A.A) - 09.05.2011 - ÖSYM, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) şifre iddiaları üzerine sınavın iptali istemiyle açılan dava üzerine savunmasını Ankara 7. İdare Mahkemesine verdi. YGS'deki şifre iddiaları üzerine sınavın iptali istemiyle Konyalı öğrencinin avukatı Ahmet Gürol Şağban tarafından dava açılmıştı. YGS soru kitapçığında şifreleme iddiasına ilişkin yürütmenin durdurulması ve sınavın iptali için açılan dava, Ankara 7. İdare Mahkemesinde görülüyor. Mahkeme, ÖSYM'ye savunma yapması için 15 günlük süre vermişti. Edinilen bilgiye göre, ÖSYM, kendisine verilen sürenin son gününde konuya ilişkin savunmasını Ankara 7. İdare Mahkemesine verdi. Konyalı öğrencinin avukatı Ahmet Gürol Şağban, AA muhabirine yaptığı açıklama, ÖSYM'nin savunmanın saat 16.00 itibarıyla mahkemeye geldiğini belirterek, mesai bitimine denk geldiği için savunmanın kendisine tebliğ olmadığını söyledi. İdari Yargılama Usulü Yasası'nda savunmaya karşı cevap verilebileceğinin düzenlendiğini söyleyen Şağban, savunmayı okuduktan sonra cevap hazırlayacaklarını belirtti. Şağban, ''Mahkeme heyeti yürütmeyi durdurma talebimiz doğrultusunda bir karar verecek. Ortaya koyduğumuz delillerle, ÖSYM'nin ortaya koyduğu savunmayı değerlendirecektir. İddialarımızın geçerli ve doğru olduğu kanaatine varırsa yürütmeyi durdurma kararı verecektir'' dedi.