-ÖSYM KOPYAYA KARŞI KADROSUNU GÜÇLENDİRİLİYOR ANKARA (A.A) - 22.02.2011 - Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, aralarında bilgi güvenliği konusunda deneyimli bilgisayar, endüstri ve elektronik mühendislerinin de bulunduğu, 16 sözleşmeli sınav hizmetleri uzmanı alacak. ÖSYM'nin bugünkü bazı gazetelerde yer alan duyurusuna göre, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddesi kapsamında sözleşmeli sınav hizmetleri uzmanı alınacak. Söz konusu personel matematik, Türkçe, biyoloji (TUS), İngilizce, Almanca, Arapça ve Farsça, eğitim bilimleri, istatistik, hukuk, çizim ve mizanpaj, süreç yöneticisi, programcı, ve bilişim sistemleri yöneticisi alanlarında alınacak. Adaylarda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları şartı aranacak. -ÖZEL ŞARTLAR- KPSS puanı aranan adayların KPSS puanlarının en az 70, KPDS puanı aranan adayların ise yabancı dili KPDS'ne göre en az (C) seviyesinde bildiğini veya asgari yabancı dil bilgisinin bu seviyede olduğunu, uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavda alınan sonuç belgesi ile kanıtlaması istenecek. KPSS ve KPDS sınavları güncelliğini koruyacak. Adaylar, deneyim aranan durumlarda yurt içinde veya yurt dışında kendi alanında kamu ve/veya özel kesimde çalıştığını belgeleyecek. Ayrıca özel dershane veya özel eğitim kurumlarında çalışmamış olmak, başkanlıkça yapılan sınavlara yönelik soru kitabı veya başka yayını bulunmamak ta adaylarda istenecek özel şartlar arasında yer almakta. -BAŞVURULAR 14 MARTA KADAR YAPILACAK- Başvuruda bulunacak olan adaylar, ÖSYM'nin www.osym.gov.tr internet adresinde yer alan başvuru dilekçesini doldurduktan sonra, istenen diğer belgelerle birlikte 14 Mart 2011 tarihinde mesai saati sonuna kadar ÖSYM Başkanlığına verecek. Başvurusu kabul edilen adaylara mülakat tarihi, saati ve yeri www.osym.gov.tr sayfasında 18 Mart 2011 tarihinde duyurulacak. Sınav hizmetleri uzman adaylarında aranacak eğitim, sınav, yabancı dil ve deneyim şartları ile kadro sayısı şöyle: ''Matematik : Matematik bölümü, matematik öğretmenliği (KPSSP1 veya KPSSP10) 1, Türkçe: Türk Dili ve Edebiyatı bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği (KPSSP1 veya KPSSP10) 1, Biyoloji (TUS): Biyoloji bölümü (KPSSP6 veya KPSSP7 ve ÜDG İngilizce- Fen veya Sağlık Bilimleri) 2, İngilizce: İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce öğretmenliği, İngiliz dil bilimi (KPSSP106 İngilizce veya KPSSP108 İngilizce, KPDS İngilizce) 2, Almanca: Alman Dili ve Edebiyatı, Almanca öğretmenliği (KPSSP106 Almanca veya KPSSP108 Almanca, KPDS Almanca ) 1, Arapça ve Farsça: Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça öğretmenliği, Fars dili ve edebiyatı (KPSSP3 veya KPSSP10 KPDS Arapça veya Farsça) 1, Eğitim bilimleri: Eğitim fakültesi (KPSSP10, KPDS İngilizce) 1, İstatistik: İstatistik bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri bölümü (KPSSP75) 1, Hukuk: Hukuk fakültesi (KPSSP79) 2, Çizim ve mizanpaj: Grafik, grafik tasarım, grafik tasarımı, grafik sanatlar ve grafik tasarımı, resim, resim iş öğretmenliği (KPSSP3 veya KPSSP10) 1, Süreç yönetiğisi: Endüstri mühendisliği (iş süreçleri ve zaman etüdü projelerinde çalışmış, iyi derece İngilizce bilen, Microsoft project, Lotus, Office programlarını iyi derecede bilen, Linux ve Dizayn Pattern konusunda tecrübeli ve MBA yüksek lisans yapan) 1, Programcı: Bilgisayar bilimleri bölümü, yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği (C++,C#,F#, İngilizce eğitim veren fakültelerden mezun olan, MVC Spring, bilgi güvenliği ve sockets teknolojisi konusunda deneyimli) 1, Bilişim sistemleri yöneticisi: Bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği (Bilgisayar mühendisliğini ya da elektrik, elektronik mühendisliği bölümünde doktora yapmış, yüksek lisans veya doktoro çalışmasını yurtdışında tamamlamış, yazılım veya sistem geliştirme metodolojilerini kullanmış, Java ve C dillerini iyi derecede bilen, açık sistemler ve yazılımlar konusunda çalışmış, portal, bilgi depolama konusunda tecrübe sahibi, gereksinimin yönetiği ve donanımı bilgisine sahip, yurtiçi veya yurtdışı projelerde proje yöneticisi olarak görev alan, proje yönetimi, performans yönetimi, karar verme teknikleri ile bilgi güvenliği ve web teknolojilerini bilen) 1''