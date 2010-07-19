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Yaşam

ÖSYM kılavuzundaki 49 hata unutkanlıktan!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, "ÖSYS kılavuzunda 49 programda yanlışlık tespit edildi. Yanlışlığın nedeni unutkanlık" dedi.

19 Temmuz 2010 03:00

T24 - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, "ÖSYS kılavuzunda 49 programda yanlışlık tespit edildi. Yanlışlığın nedeni unutkanlık" dedi.

Yarımağan, yükseköğretim programlarının 2009 merkezi yerleştirmedeki en düşük puanları ve başarı sıraları ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Ünal Yarımağan, 2010 ÖSYS Yüksek Ögretim Programları ve Kontenjanları kılavuzunda yer alan "2009 ÖSYS En Küçük Puan ve Başarı Sıraları" bilgilerinde, 49 program için yanlışlık olduğunun belirlendiği belirterek, "Bu yanlış küçük bir unutkanlıktan kaynaklanıyor... Bunu iki sayfalık bir düzeltme halinde hazırladık. Bu düzeltmeleri internet sayfamıza da koyduk" diye konuştu.

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