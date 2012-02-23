ÖSYM kameralı sisteme geçiyor

T24 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, "2012'de yine rastgele seçilmiş, ön değerlendirmesi yapılmamış bin salonda kamerayla kayıt gerçekleştireceğiz" dedi.

Prof. Dr. Demir, Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi konferans salonunda düzenlenen ÖSYM sınav yöneticileri toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, sınav maratonları öncesinde sınav merkezi yöneticileriyle, yıl içerisindeki faaliyetleri değerlendirmek ve bilgi paylaşımını sağlamak üzere bir araya geldiklerini belirtti.

ÖSYM'nin Türkiye'nin geleceğini şekillendiren en önemli kurumlardan biri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Demir, herkesin hayatına yön veren sınavların "hak ve adaleti tesis edici" şekilde yapılmasında başta sınav merkezi yöneticilerinin ve diğer tüm görevlilerin katkı ve desteğine ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Sınav merkezi yöneticileriyle özellikle ÖSYM'nin misyonunu ve vizyonunu paylaşmak üzere bir araya geldiklerini belirten Prof. Dr. Demir, sınav güvenliği konusunda yapılabilecekleri gözden geçirmek istediklerini söyledi.

'Sorunsuz bir şekilde yapmak istiyoruz'

ÖSYM olarak 2012'de ilave sorumluluklarının oluştuğunu ifade eden Prof. Dr. Demir, şunları kaydetti: "Bunlardan bir tanesi ilk defa gerçekleştireceğimiz Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı (DUS). Daha önce Tıp'ta Uzmanlık Sınavını (TUS) gerçekleştiriyorduk, uzun yıllardır DUS bekleniyordu. DUS ile TUS'u bir arada 29 Nisan'da gerçekleştireceğiz. Yine bir ilk olarak TUS ve DUS'u, Ankara dışında İstanbul ve İzmir'de de gerçekleştireceğiz. Yine Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) da yapacağız.

Bu sınavın hazırlıkları için çok yoğun bir şekilde çalıştık, başvurularını almaya başladık. Farklı özür ve eğitim gruplarında yapacağımız bu sınav, çok nitelikli bir sınav olacak. Bu sınavı elimizden geldiği kadar, Türkiye'ye yakışır bir şekilde nitelikli ve sorunsuz bir şekilde yapmak istiyoruz. Yine KPSS, ortaöğretim ön lisans sınavı da yapacağız. Bu sınava 3 milyon adayın katılmasını bekliyoruz. Çok büyük bir kitle olması dolayısıyla hepinizi bilgilendirmek ve detaylarını görüşmek istiyoruz."

'Bin salonda kamera kaydı'

Prof. Dr. Ali Demir, 2011 yılındaki sınavlarda, yönetmenliklerde de yer alan rastgele seçilmiş 100 salonda kamerayla kayıt gerçekleştirdiklerini hatırlatıp, uygulamayı bu yıl daha kapsamlı hale getireceklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bunun (100 kamerayla kayıt) çok etkin olduğunu gördük, buradan aldığımız deneyimle 2012'de yine rastgele seçilmiş, ön değerlendirmesi yapılmamış bin salonda kamerayla kayıt gerçekleştireceğiz. Bu, sınavın adaleti tesis etmesi bakımından son derece önemli. Çünkü tüm adayların eşit şartlarda, kendi bilgileriyle sınava girmelerini ve sonuçlandırmalarını istiyoruz. O nedenle bu tür tedbirlerimiz devam edecektir. Tabii ki sınav güvenliğinin en önemli unsurlarından bir tanesi de her adaya farklı bir sınav kitapçığının verilmesiyle sınav adaletinin büyük oranda tesis edildiğini görüyoruz.

Bu uygulamamız devam edecek. Burada adayların soru kitapçık numaralarını cevap kağıtları üzerine doğru kodlamalarını bir daha hatırlatmak istiyorum. 2012 yılında ÖSYM'nin yeniden yapılanması tamamlanmış ve Türkiye'ye hizmet eden, sosyal barışın ve adaletin sağlamlaştırılması için gayretlerimiz devam ediyor. 2012 sonunda, gerçekten sınav adaletini tesis eden ve geliştirdiğimiz teknolojik çözümlerle şeffaflığı sağlamakta büyük adım attığımız ÖSYM'de, tüm sınava giren adaylarımızın gönül huzuruyla, sonucu görmelerini, sonucu kabul etmelerini planlıyoruz. Bunu gerçekleştireceğimizi ümit ediyoruz."