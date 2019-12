-ÖSYM İDDİALARI ARAŞTIRIYOR ANKARA (A.A) - 18.08.2010 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) soruların çalındığı veya kopya çekildiği yönündeki iddiaların araştırıldığını, araştırma sonucuna göre gerekli girişimlerde bulunulacağını bildirdi. İddiaları ortaya koyanların elinde delil bulunmadığını ancak iddiaları ihbar kabul ederek araştırma yaptıklarını söyleyen Yarımağan, KPSS'de Eğitim Bilimleri testinde 350 adayın tam puan aldığını, bu adaylarla yüksek puan alan bazı adayların da araştırıldığı belirtti. Yarımağan, ''Başka şeyleri de araştırıyoruz ama görünende bir şey yok. Dağılımlarda anormal bir şey görünmüyor'' dedi. KPSS'deki iddialara ilişkin soruları yanıtlayan Yarımağan, ''Birtakım iddialar var. O iddilar delil niteliğinde değil. Bu nedenle onlara istinaden bir şey yapmak mümkün değil. İddiaları ortaya koyanların elinde de hiçbir kanıt yok. Onlar da tamamen hisleriyle söylüyorlar'' diye konuştu. KPSS'nin ikinci oturumu olan Eğitim Bilimleri testinde 350 kişinin 120 sorunun tümünü doğru yanıtladığını bildiren Yarımağan, üniversiteye giriş sınavında da Matematik sorularının tümünü doğru yanıtlayan 7 bin aday olduğuna işaret etti. Yarımağan, ''Bir testte soruların tümünü yapmak anormal değil, çok normal bir olay. Anormal gibi görünen şu, bu testte bundan önceki senelerde soruların tümünü yapan çıkmıyormuş ama bu tek başına bir kanıt değil ki. Birtakım şeyleri araştırıyoruz. O araştırmaların sonunda bir şey bulursak gerekli girişimlerde bulunuruz. Şu aşamada orada bir şey olduğuna ilişkin somut hiçbir veri yok'' dedi. -''MÜFREDAT DEĞİŞTİ, SORULAR KOLAYLAŞTI''- Önceki yıllarda tüm soruları doğru yanıtlayan aday çıkmamasına karşın bu sınavda 350 adayın tam puan almasının nedenini Yarımağan şöyle açıkladı: ''Soruları hazırlayan öğretmenlerle konuştuk, onlar diyor ki 'müfredat değişti, soruların türü çok değişti, dolayısıyla eski sınavlarla çok karşılaştırmayın. Yani Eğitim Bilimlerinin müfredatı değişmiş. Son iki yıldır sorulan sorular farklı türde ve bu sene de sorular bayağı kolay. Nitekim ortalamada 9 puan farketmiş. Yani geçen yıla göre (soruları doğru yanıtlamada) ortalama 9 puan artarak 52'den 61'e yükselmiş. Demek ki geçen seneye göre sorularda ciddi bir kolaylaşma var. Zaten soruları hazırlayan hocalar da bunu söylüyorlar. Ama biz 120 soruluk testte geçen sene hiç tam yapan çıkmamışken bu sene 350 kişi çıktı diye bunu bir gösterge olarak değerlendirip inceliyoruz. Bundan hemen 'sorular çalınmış' diye bir sonuç çıkarmak mümkün değil.'' Araştırmalar sonucunda iddiaların doğruluğu kanıtlanırsa sınavın iptal edilip edilmeyeceğine ilişkin soruya Yarımağan, ''Herşey her zaman mümkün. Böyle bir şey olduğu ispat edilirse kanıtları olursa olabilir ama böyle bir şey olduğuna inanmıyorum'' yanıtını verdi. Araştırmaların hangi konular üzerinden yürütüldüğü sorusunu Yarımağan, ''Soruların tümünü doğru yanıtlayan 350 adayı değil, başka adayları da araştırıyoruz. Yüksek puan alanları araştırıyoruz'' diye yanıtladı. -KARI-KOCA TÜM SORULARI DOĞRU YANITLAR MI?- KPSS'nin Eğitim Bilimleri testinde bir karı-kocanın 120 sorunun tamamını doğru yanıtladığının anımsatılması üzerine Yarımağan, ''Evet, bunlar kafa karıştırıyor. Ben mutlaka 'hiçbir şey olmamıştır' demiyorum ama bir karı-kocanın ikisi birden 120 sorunun 120'sini yaptı diye bunlar mutlaka kopya çekti sonucunu çıkaramazsınız. Şüphelenirsiniz, incelersiniz. Buradan bir sonuç çıkarmamak lazım hemen'' diye konuştu. Yarımağan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Görünende bir şey yok. Soruların tümünü yapan adaylar, bu 350 aday Türkiye'nin her yerinden. Her ilden bir-iki kişi, üç kişi. En çok Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de var. Bir yörede toplanmıyorlar. Başka şeylere de bakıyoruz, araştırıyoruz. Bunları bir ihbar kabul edip araştırıyoruz ama görünende bir şey yok.'' Ünal Yarımağan, dün akşam saatlerinde YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan ile konuyu beraber değerlendirdiklerini söyledi. -''SORULARDA BİR SIZMA OLSA DAĞILIMLAR BÖYLE OLMAZ''- ''Bazı dershanelerin ÖSYM'den bazı kişilerle bağlantı kurup soruları aldığı'' yönündeki iddiaların anımsatılması üzerine Yarımağan, şunları kaydetti: ''Ben böyle bir şey olmasına ihtimal vermiyorum. Tabii ki olmaz olmaz diye bir şey yoktur dünyada. Yani ABD'nin en sıkı güvenlik şifrelerini bile kıranlar oluyor. Olmaz olmaz diye bir şey yok ama ben özellikle ÖSYM'nin içindeki güvenlik önlemlerinin artı kişilerin güvenilir olduğuna inanıyorum. Bugüne kadar ÖSYM'den bir şey olmadı ama hiç olmaz diye de bir iddiada bulunamam. Çünkü sonuçta bu sorular matbaaya gidiyor, basılıyor, sonra 81 ile dağıtılıyor, sonra bilmem ne kadar salona dağıtılıyor. Oralarda da biz elimizden gelen bütün önlemleri alıyoruz. Bir şey olduğunu da ben sanmıyorum. Veriler de onu göstermiyor. Bir sızma olsa dağılımlar böyle olmaz.'' -''TELAŞLANACAK BİR ŞEY YOK''- Araştırmanın birkaç gün sürebileceğini söyleyen Yarımağan, ''Öğretmen adayları müsterih olsunlar, bir şey yok ortalıkta. Birileri ortaya bir şey attı, ortalığı bulandırdı. Telaşlanacak bir şey yok. Günümüz teknolojisinde, 'bir kişi soruları salonda kameraya çekti, dışarıya gönderdi' gibi senaryolar yaratılabilir. Günümüz teknolojisi çok ileri. Öyle bir şeyler oldu, üç-beş kişiye gittiyse bilemem ama ben geniş çaplı bir şey olduğuna inanmıyorum'' diye konuştu. ''Geniş çaplı olmasa bile sınavın iptalini gerektirir mi?'' sorusuna Yarımağan, ''Varsayım üzerinden konuşmak istemiyorum. Öyle birşey olduğuna ihtimal vermiyorum. Öyle bir şey olduğunu gösteren kanıt da yok, ama kanıt olursa üzerine gideriz'' dedi. -SORU İPTALLERİ- Yarımağan, KPSS'de iptal edilen 4 soruyla ilgili de bazı yanlış anlamalar olduğunu ifade etti. Genel Yetenek testinde 1, İktisat testinde 1, İstatistik testinde de 2 sorunun iptal edildiğini belirten Yarımağan, şunları kaydetti: ''Biz iptal edilen bu soruları adayların doğru cevapladığını kabul ettik ama bu sorulara hiç cevap vermeyen adaylara, o sorulara hiç dokunmayan adaylara bir puan da vermedik. Bunu bazıları yanlış anlamış. Soru iptalinde herhangi bir yanlışlık ve usulsüzlük söz konusu değil. İstatistik testine birçok aday hiç dokunmuyor. İstatistik testinde 2 soruyu iptal ettik diye biz bu sorulara hiç dokunmayan adaylara iki puan vermedik. Ama istatistik testini yapan adaylar için iptal edilen soruların doğru yanıtlandığını varsaydık. Bizim yaptığımız açıklamada, 'teste cevap veren adaylar tarafından iptal edilen soruların doğru cevaplandığı kabul edilerek değerlendirme yapılmıştır' diyoruz. Bunu yanlış anlayanlar olmuş. Yanlışlık söz konusu değil.'' KPSS'deki iddialarla ilgili ÖSYM'ye başvuran olup olmadığı sorusu üzerine Yarımağan, ''Tüm sınavlarda olduğu gibi bu sınavdan önce de bize birkaç emniyet müdürlüğünden bilgi gelmişti, 'ilimizde böyle bir duyum aldık bir usulsüzlük yapılacağına ilişkin, üzerine gidiyoruz' diye. Fakat sonunda onlar da hiçbir şey bulup bize bildirmediler'' dedi.