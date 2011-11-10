-ÖSYM: Hata söz konusu değil ANKARA (A.A) - 10.11.2011 - ÖSYM'den ''bir üniversitenin olmayan bölümüne öğrenci alındığı'' iddiasına ilişkin yapılan açıklamada, ÖSYS Ek Yerleştirme Kılavuzu ile ilgili üniversiteden bölüm adının hatalı olduğuna dair herhangi bir geri dönüşün olmadığı bilgisine yer verilerek, ''Dolayısıyla ÖSYM'nin konuyla ilgili herhangi bir hatası söz konusu değildir'' ifadesi kullanıldı. Bugün bir gazetede ÖSYM'yi hedef alan bir köşe yazısına yer verildiği belirtilen açıklamada, yazıda ''ÖSYM'nin bir üniversitenin olmayan bir bölümüne öğrenci almakla suçlandığı, pek çok öğrencinin aslında olmayan bir bölümü kazandığının'' ileri sürüldüğü kaydedildi. Açıklamada, ÖSYM'nin yazıda konu edilen haberle ilgili olarak 19 Ekim 2011 tarihinde de bir basın açıklaması yaptığı ve söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdiği hatırlatıldı. Haberde, ÖSYM'nin Ek Yerleştirme Kılavuzu'na Ankara Üniversitesindeki ''Tıbbi Görüntüleme Sistemleri Teknolojileri'' bölümünün adını ''Tıbbi Görüntüleme Teknikleri'' olarak yanlış yazdığının ileri sürüldüğü, hatanın, radyoloji teknisyeni olmayı hayal eden öğrencileri mağdur ettiğinin iddia edildiği kaydedildi. Ancak ÖSYM'nin kılavuzu hazırlarken YÖK'ün daha önce bildirdiği ''Meslek Yüksek Okulu Yeni Program Adları''na göre hareket ettiği belirtilen açıklamada, söz konusu belgede Tıbbi Hizmetler ve Teknikler alanında ilgili bölümün Tıbbi Görüntüleme Teknikleri olarak yer aldığı ifade edildi. 26 Eylül 2011 tarihinde ÖSYM'nin web sayfasında yayımlanan ''2011-ÖSYS Ek Yerleştirme: Başvurular'' metninde, ''Kılavuz ön bilgi amacıyla yayımlanacaktır. Tercih işlemlerinin başlayacağı 3 Ekim 2011 tarihine kadar zorunlu hallerde kılavuzda değişiklik yapılabilecektir'' ifadesinin yer aldığı bildirildi.