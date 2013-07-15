ÖSYM ek puan verilen lisans bölümlerinde değişiklik yaptı

Üniversite sınav sonucuna göre yapılan tercihlerde, ek puan verilen lisans bölümlerinde değişiklik yapıldı.

ÖSYM'nin yaptığı üniversite sınavı sonuçlarına göre yerleşecek adayların puanları hesaplanırken, tüm adayların Ortaöğretim Başarı Puanları (OBP) 0,12 katsayısıyla çarpılıyor. Öte yandan bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olanların OBP'leri ise alanlarında bir yükseköğretim programına yerleştirilirken ayrıca 0,06 ile çarpılarak yerleştirme puanlarına ekleniyor. Okul türü ve alanlarına göre OBP'lerin hangi yükseköğretim programlarına yerleştirilirken ayrıca 0,06 ile çarpılacağını belirleyen lisans programlarında bazı düzenlemelere gidildi.

Bazı öğretmenlik alanları çıkarıldı

Anadolu öğretmen lisesi ve öğretmen lisesinin “sosyal bilimler, edebiyat, sosyal bilimler, edebiyat, dil ve edebiyat, genel kültür, sınıf öğretmenliği” alanlarından mezun olanlar, görme engelliler, ilköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi, işitme engelliler, okul öncesi, özel eğitim, sınıf, sosyal bilgiler, Türkçe, üstün zekalılar, zihin engelliler öğretmenlikleri ile öğretmenlik programlarını tercih etmeleri halinde ek puan alacak.

Anadolu öğretmen lisesi ve öğretmen lisesinin “Türkçe matematik” alanından mezunlar, görme engelliler, ilköğretim matematik, işitme engelliler, okul öncesi, özel eğitim, sınıf, sosyal bilgiler, Türkçe, üstün zekalılar ve zihin engelliler öğretmenlikleri ile öğretmenlik programlarını tercih etmeleri halinde ek puan alacak.

Anadolu öğretmen lisesi ve öğretmen lisesinin “fen, fen bilimleri, klasik fen, matematik ve tabii bilimler” alanlarını bitirenlerin puanlarına fen bilgisi, görme engelliler, ilköğretim matematik, işitme engelliler, okul öncesi, özel eğitim, sınıf, üstün zekalılar ile zihin engelliler öğretmenlikleri ile öğretmenlik programları alanlarını seçmeleri halinde ek puan verilecek.

Anadolu öğretmen lisesi ve öğretmen lisesinin “yabancı dil” alanını bitirenler ise Almanca, Arapça, Fransızca, görme engelliler, ingilizce, işitme engelliler, Japonca, okul öncesi, özel eğitim, Rus dili ve edebiyatı, sınıf, üstün zekalılar, zihin engelliler öğretmenlikleri, Rus dili ve öğretmenliği, Rus ve İngiliz dilleri ve edebiyatları (öğretmenlik) ile öğretmenlik programlarını tercih edenler ek puan alacak.

Bu okullardan mezun olarak daha önce ek puan alınan programlardan coğrafya, felsefe grubu, matematik, tarih, Türk dili ve edebiyatı, biyoloji, fizik, kimya öğretmenlikleri çıkarıldı. Rus dili ve edebiyatı öğretmenliği ile Rus ve İngiliz dilleri ve edebiyatları bölümleri eklendi.

İmam hatip ve spor liseleri için seçilecek bölümler

Anadolu imam hatip lisesi, imam hatip lisesi, imam hatip lisesi (YDA), çok programlı lisenin imam hatip lisesi programı, Anadolu imam hatip lisesi programı, açıköğretim lisesinin imam hatip lisesi programı ve imam hatip okulu mezunları ise Arap dili ve edebiyatı, ilahiyat, ilköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, İslam ve din bilimleri, İslam bilimleri, İslam ilimleri bölümlerini seçerlerse puanlarına OBP'leri 0.6 ile çarpılarak elde edilen puan eklenecek. Bu gruptan dünya dinleri programı kaldırılırken, Arap dili ve edebiyatı ilave yapıldı.

Spor lisesi, spor meslek lisesi mezunları ile güzel sanatlar ve spor lisesi, özel güzel sanatlar ve spor lisesinin “spor” alanından mezun olanlar antrenörlük eğitimi, beden eğitimi ve spor öğretmenliği, spor yöneticiliği, spor yönetimi, rekreasyon bölümlerini seçerek yerleşirlerse ek puan alacak. Bu gruptaki lisans programlarına ise antrenörlük eğitimi ile beden eğitimi ve spor öğretmenliği alanları eklendi.