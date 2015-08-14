ÖSYM ek kontenjanları açıkladı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kurumu, (ÖSYM) ek yerleştirmeler için, üniversitede boş kalan kontenjanları açıkladı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2015-2016 öğretim yılı için merkezi yerleştirmede boş kalan veya yerleştirilen adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan yükseköğretim programlarının kontenjanlarına, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacak. Adaylar, 2015-ÖSYS Ek Yerleştirme tercihlerini, 17-21 Ağustos'ta internet üzerinden bireysel olarak kendileri yapacak.



ÖSYS ek yerleştirme için tercih bildirim işlemi, 21 Ağustos'ta saat 23.59'da sona erecek. Başvuru merkezlerinden veya ÖSYM Sınav koardinatörlüklerinden tercih işlemi yapılmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler işleme alınacak.



Posta ile ÖSYM'ye gönderilen veya elden verilmek istenen tercih formları işleme alınmayacak. Ek yerleştirme için tercih ücreti 15 lira olacak. Ek yerleştirme için tercih ücretinin, tercih işlemi yapıldıktan sonra 17-24 Ağustos'ta yatırılmış olması gerekiyor.



Bankadan ödeme işlemleri resmi iş günlerinde ve mesai saatlerinde yapılabilecek. Ek yerleştirme tercih ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak adaylar için 24 Ağustos mesai saati bitiminde; ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "Ödemeler" alanından kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapacak adaylar için 24 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.



Süre tamamlandıktan sonra ek yerleştirme ücreti yatırılamayacak. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları sistemde kayıtlı tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacak.



ÖSYS ek yerleştirmeye ilişkin bilgiler, 2015-ÖSYS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alacak. Adaylar, 2015-ÖSYS ek yerleştirme kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilecek. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak.



Ek yerleştirme için başvuracak adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor. Kılavuz basılı olarak dağıtılmayacağından adayların ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri yararlarına olacak.



Ek yerleştirme işlemleri, 2015 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu, 2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2015-ÖSYS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen esaslara göre yapılacak.



ÖSYS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'na göre, 2015-ÖSYS ek yerleştirmeye başvurabilmek için 2015-ÖSYS'ye başvuru yapılmış olması gerekiyor.



Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan toplam 30'u geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecek.



ÖSYS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değil.



Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2015-ÖSYS merkezi yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekiyor.