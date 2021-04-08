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Eğitim

ÖSYM duyurdu; YDS giriş belgeleri erişime açıldı

Sınav 18 Nisan'da gerçekleştirilecek

08 Nisan 2021 15:16

ÖSYM tarafından 18 Nisan'da gerçekleştirilecek 2021-YDS için giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM'nin sayfasından ulaşabiliyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 18 Nisan'da yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, YDS/1 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.

 

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