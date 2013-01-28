ÖSYM denklik sınavını kaldırdı

Ölçme Seçme veYerleştirme Merkezi (ÖSYM), tıp doktorluğu ve öğretmenlik meslek bilgisi alanlarında uygulanan 'Yükseköğretim Kurulu Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (STS) 2013 yılından itibaren uygulanmayacağını belirtti.

ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

'Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının denklik işlemlerinde uyulacak usul ve esasları belirleyen 'Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği' uyarınca düzenleme yapan Yükseköğretim Kurulu'nun 15 Ocak 2013 tarihli ve 2013.3 sayılı kararı, bu kapsama giren tıp doktoru adayların Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS), öğretmenlik mesleği için başvuran adayların Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında eğitim bilimleri sınavına girerek yükseköğretim kurulunca belirlenecek puanları almaları halinde diploma denkliğinin kabul edileceği yönünde olduğundan, merkezimizce tıp doktorluğu ve öğretmenlik meslek bilgisi alanlarında uygulanan Yükseköğretim Kurulu Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS), 2013 yılından itibaren uygulanmayacaktır."

Açıklamaya göre, yeni uygulama nedeniyle yurtdışından alınan yükseköğretim diploması denkliği için Yükseköğretim Kurulu'na başvuran tıp doktoru adayların, 14 Nisan 2013 tarihinde Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2013-TUS İlkbahar Dönemi) katılması gerekiyor.

Öğretmenlik meslek bilgisi alanı için de Yükseköğretim Kurulu'na başvuran adayların ise 6-7 Temmuz 2013 tarihinde yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2013-KPSS A Grubu-Öğretmenlik) girmesi gerekiyor.