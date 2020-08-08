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ÖSYM'den DGS adaylarına 'saat' uyarısı

08 Ağustos 2020 13:21

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, yarın düzenlenecek 2020-Dikey Geçiş Sınavı'na girecek (DGS) adaylarının, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklarını duyurdu.

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