-ÖSYM ÇALINAN ŞİFRELERİNİ DEĞİŞTİRDİ ANKARA (A.A) - 24.08.2010 - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, ÖSYM tarafından bazı bilgilerin alınması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına verilen şifrelerin bazı kişilerce gizlice elde edildiğini belirterek, ''O bilgileri çekmek için kurumlara verdiğimiz şifrelerin internet sitelerinde dolaştığını gördük ve bunun da kurumlardan elde edildiği sonucuna vardık. Bunun da bir suç teşkil ettiğini belirtmek isterim. Şimdilik şifreleri değiştirdik'' dedi. Yarımağan, KPSS'nin genel olarak iptal edilmesini gerektirecek bir durum olmadığını bildirdi. ÖSYM Başkanı, KPSS ile ilgili yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu iddialarda ilgili yaptıkları araştırmadan sonra kurumsal olarak bir eksiklikleri bulunmadığı sonucuna vardıklarını vurgulayan Yarımağan, 3 bin 200 aday arasında geçen seneki sınavda çok başarısız olan 20-30 aday olduğunu belirterek, ''Bunlar geçen seneki performanslarını yaklaşık üçe katlamışlar ama bir testte değil'' dedi. Yarımağan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Şunu da söylemek istiyorum. Öğretmenlik atamalarında kullanılacak KPSS10 puanı vardır. KPSS10 puanı tam puan olan Türkiye'de bir kişi var. Kamuoyu biraz yanlış bilgilendiriliyor, ful çeken şu kadar kişi var diye. Öğretmenlik atamalarında ölçü olan KPSS10 puanı tam puan olan ne 10 kişi ne 100 kişi var, sadece bir kişi. Çünkü KPSS10 puanı sadece Eğitim Bilimleri Sınavından oluşmuyor, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden yüzde 40, yüzde 30 ve yüzde 30 oranlarında oluşturulmuş bir ağırlıklı puan. Bu ağırlıklı puan yüzde 40 Eğitim Bilimleri'nden etkileniyor, yani tamamı Eğitim Bilimleri'nden değil.'' Konuyla ilgili araştırmalarının devam edeceğini söyleyen Yarımağan, ''Ama bizim elimizdeki bilgilerden bir sonuç elde etme olasılığı yok gibi görünüyor'' dedi. -''KURUMLAR SORUMLU''- İnternette dolaşan bazı bilgilere de değinen Yarımağan, ''Bizim kamu kurumlarına ve bazı üniversitelere açtığımız bilgileri anladığım kadarıyla bazı kişiler de elde etmişler; sağda solda dolaşan, ikamet adresi aynı olan şu kişiler var diye. Bu bilgiler bizim bilgilerimize gizli biçimde girilerek elde edilmiş. Yani suç unsuru aranıyorsa suç işleyen başka kişiler de var bu şekilde'' diye konuştu. Nasıl elde edilmiş olabileceği sorusu üzerine Yarımağan, şunları söyledi: ''Bilmiyorum. Bizim kurumlara verdiğimiz şifreleri kurumlardan almış bazı kişiler ki bu bilgileri elde etmişler. Şifre web sitelerinde dolaşıyormuş. Biz bunları sadece kurumlara veriyoruz çünkü kurumlar buradan bilgileri çekiyorlar. O bilgileri çekmek için kurumlara verdiğimiz şifrelerin internet sitesinde dolaştığını gördük, bunun da kurumlardan elde edildiği sonucuna da vardık. Bunun da bir suç teşkil belirtmek isterim.'' ''Bunun sorumlusu kurumlar mı?'' sorusunu Yarımağan, ''Tabii. Çünkü bu şifreleri biz kurumlara veriyoruz. ÖSYS'de de üniversitelere veriyoruz, üniversiteler sonuçları o ortak alandan alıyorlar, kendileri kullanmak üzere. Bu şifreleri başkalarına da verirlerse herkes alabiliyor tabii'' diye yanıtladı. ''Bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulundunuz mu?'' sorusu üzerine Yarımağan, ''Yok. Şimdilik şifreleri değiştirdik'' dedi. -''HOCALARIMIZIN DERSHANEYLE İLGİSİ YOK''- ''Son dönemde yaşanan olaylar nedeniyle kurumun güvenilirliğinin sarsıldığını düşünüyor musunuz?'' sorusunu Yarımağan, şöyle yanıtladı: ''Tabii ki etkilenmediğini düşünmüyorum, etkilendi ama bunun haksız yere olduğunu düşünüyorum. Kurumsal olarak bizim bir kusurumuz yok. Bu işin sonunda kurum dışında, bizim bilgimiz dışında, bizim sınırlarımızın ötesinde bir olay olmuşsa veya bir kişi kusurluysa bundan bütün kurumu suçlamamak lazım. Bütün bu yaşananlar şunu akla getiriyor, 'acaba bu olayların esas amacı kurumu yıpratmak mıdır?' Yani amaç birkaç kişiyi öğretmen yapmak değil. Bana şunu söyleyenler bile oldu, 'eğer birkaç kişiyi belli yerlere getirmek istiyorsa birileri, niye öğretmenliği seçtiler? Bunu iktisatta da yapabilirlerdi, daha kritik pozisyonlar da var.'' Soruları hazırlayanlara yönelik soru üzerine Yarımağan, ''Bizim hocalarımızın dershaneyle ilişkisi olmadığını biliyorum. Ama benim bilgim dışında birşey varsa onu da çıkarsınlar ortaya. Eğitim bilimleri sorularını 5-6 kişi hazırlıyor. Bunlar da dershanelerle ilişiği olmayan, soruları üniversitelerde de değil gelip bizim ortamımızda hazırlayan arkadaşlarımız'' diye konuştu. -''KOKUSU ÇIKMADI''- ''Savcılığın araştırması sonucunda birşey ortaya çıkarsa, sınav iptal edilir mi, yoksa olaya karışan adayların sınavı mı iptal edilir?'' sorusuna Yarımağan, şu yanıtı verdi: ''Sınavın genel olarak iptal edilmesini gerektirecek bir durumun çıktığına inanmıyorum. En fazla (olaya karışanların sınavının iptali) o, olabilir. Onu da pek sanmıyorum. Ben açıkçası birşey çıkacağını sanmıyorum. Eğer bu sorular 100 kişiye sızmış olsaydı şimdiye kadar kokusu kesin çıkardı. Ama bu sorular 3 kişiye sızmışsa, nasıl sızdığını da bilmiyorum, ben böyle söyleyince basında da yorum yapıyorlar, 'Ünal Bey soruların sızdığını kabul etti' diyorlar ama ben çok net konuşuyorum eğer sızmışsa çok sınırlı sayıda kişiye sızmıştır ki kokusu çıkmadı.'' -''SUDOKU ÇÖZEREK UNUTMAYA ÇALIŞIYORUM''- ''Yaşanan olaylardan sonra bu sıkıntıları nasıl aşmaya çalışıyorsunuz?'' sorusuna Yarımağan, boş zamanlarımda sudoku bilmecesi çözerek bunları unutmaya çalışıyorum'' yanıtını verdi. Son yaşananlardan sonra kendisine e-mail yoluyla ''hakaretler ve beddualar'' edildiğini belirten Yarımağan, sitemini dile getirerek, ''Bu zihniyetteki kişilerden devlet memuru olsa, öğretmen olsa ne olur onu da bilemiyorum'' diye konuştu.