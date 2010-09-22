-ÖSYM BAŞKANLIĞINA VEKALETEN ATAMA ANKARA (A.A) - 22.09.2010 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Demir vekaleten görevlendirildi. YÖK'ten yapılan açıklamada, Prof. Dr. Ünal Yarımağan'ın istifası ile boşalan ÖSYM Başkanlığına İTÜ öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ali Demir'in vekaleten görevlendirildiği bildirildi. Açıklamada, yıl sonuna kadar yapılacak olan sınav takviminin ÖSYM tarafından en kısa sürede açıklanacağı belirtildi. ÖSYM Başkanlığına vekaleten görevlendirilen Prof. Dr. Demir, İTÜ Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü yapan Demir, İngilizce ve Almanca olmak üzere iki yabancı dil biliyor. İTÜ Tasarım Mühendisliği Bölümünde yüksek lisans eğitimi tamamlayan Demir, doktorasını ise İngiltere'deki Loughborough teknoloji üniversitesinde yaptı.