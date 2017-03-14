ÖSYM Başkanı: YGS'ye geç kalanlar için yapacak bir şey yok, üzgünüm

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir, 15 dakika kuralından dolayı sınava giremeyen öğrenciler için yeni bir sınavın yapılmayacağını söyledi."09.45’ten sonra sınav binalarına kimse alınmayacak" uyarısı koyduklarını da belirten Demir "Yanında ‘Okudum, anladım’ butonu vardı. Adaylar, onu işaretlemeden belgesini alamadı. Buna rağmen geciken oldu. YSG geç kalanlar için yapacak bir şey yok, üzgünüm" diye konuştu.

ÖSYM sınavı öncesi yaşananlar Meclis gündemine de taşındı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması için soru önergesi verdi.

Uyarı butonu vardı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir ise, Hürriyet’e yaptığı açıklamada “Çok üzgünüm, yapacak başka bir şey yok” diye konuştu. Başkan Demir, şöyle dedi: “Bu yıl adaylar sınava giriş belgesini internetten indirirken ekrana büyük harflerle ‘Salonlara 09.45’te alınıyor, geç kalan alınmayacak’ diye duyuru koyduk. Yanında ‘Okudum, anladım’ butonu vardı. Adaylar, onu işaretlemeden belgesini alamadı. Buna rağmen geciken oldu. Kapıdaki herkes alındı, arama içeride yapıldı. Yapacak bir şey yok, üzüntü verici. Ama bir kuralı hayata geçirmenin başka yolu yok. ‘Haberim yoktu’ diyen olacak. Hâlâ giriş belgesi, nüfus cüzdanı olmadan gelen var. Kurala aykırı davrananları sıfırlamanın imkânı yok.”

Hukukçu görüşü

Hukukçular, sınav belgesinde uyarı olduğu için dava açılsa bile kazanılamayacağını söyledi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Gülan, “Önceden duyurulmasaydı şekil, usul sakatlığı oluştururdu. Dava sonucu yeni sınav açılması şeklinde olamaz, çünkü genel bir sınav. Hukuka aykırı bulunursa tazminat talebiyle sonuçlanabilir” dedi.

Yasal haklarımı kullanacağım

YGS’ye İzmir’de katılması gereken Dilara Filiz ise, “Sınavdan bir saat önce okula gittim. Hava soğuk ve yağmurluydu. Bir kafeye girdim. 09.40 gibi okuldaydım ama güvenlik geç kaldığımı söyledi. Annem onlarla tartıştı. Bu, zaman kaybettirdi. 15-20 saniye kadar geç kaldığımı düşünüyorum. Hukuki haklarımı kullanacağım. Bir yıllık emeğimin böyle boşa gitmesini istemiyorum. Telafi sınavı talep ediyorum” diye konuştu.