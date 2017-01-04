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Eğitim

ÖSYM Başkanı LYS sınavına ilişkin detayları açıkladı

"LYS'de bu yıl ilk kez uygulanacak kısa cevaplı sorular, bir kelimelik cevaplar öngörüyoruz"

04 Ocak 2017 18:50

ÖSYM Başkanı Ömer Demir, değiştirilen LYS sınavı hakkında "LYS'de bu yıl ilk kez uygulanacak kısa cevaplı sorular. Bir kelimelik cevaplar öngörüyoruz" dedi.

Demir, adayların el yazımına ilişkin kaygılarıyla ilgili de "Adaylarımız, doğru cevabı ilgili  kutucuğa yazıp kodlayacak. Birçok adayda, ‘el yazımdan dolayı bir kayıp olursa'  diye bir kaygı var. Bu kaygıları gidermek için kodlama yapmalarını isteyeceğiz." ifadesini kullandı.

ÖSYM Başkanı "Zaten tek kelimelik ya da matematikte en fazla 3 basamaklı bir rakamı yazıp  kodlamalarını isteyeceğiz. Okuma hataları olmaması için adayın aynı anda  yazdığını kodlaması gerekecek." şeklinde konuştu.

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ÖSYMLYSsistemÖmer Demir

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