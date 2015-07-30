ÖSYM Başkanı: Küçük hatalar için soruları iptal ettik

ÖSYM Başkanı Prof. Ömer Demir, soru iptallerinin, “sınav sürecinin beklenmeyen ancak olağan bir sonucu” olduğunu söyleyerek iptallerin iki nedene dayandığını belirtti: “Zaman zaman ders kitabına dayalı bir sorunun başka kitaplarda farklı olduğu görülünce iptal edilebiliyor. İkinci neden, zaman zaman ne kadar özen gösterseniz de maddi hatalar olabiliyor. Şu anda iptal etiğimiz edebiyatla ilgili bir sorunun sonuna ‘n’ harfi eklenmiş. Soru çıktıktan sonra bunu fark ettik. Dolayısıyla bir harf farklılığı sorunun iptaline götürdü bizi…Dolayısıyla böyle küçük hatalar için de soruları iptal ettik.”

Demir, TRT Haber’de KPSS’de 12 sorunun iptal olmasıyla ilgili soruları yanıtladı. Sınavların özenle hazırlandığını söyleyen Demir, KPSS için 1300 soru hazırlandığını ve bunların arasından 12’sinin iptal edildiğini hatırlatarak, “Dünyanın pek çok yerinde sadece bir soru seti hazırlanıyor. Ancak soruların sızdırılması, sınav güvenliğiyle ilgili sıkıntılar nedeniyle ÖSYM’deki bütün işleyişi değiştirdik. Birbirinin yerine geçen, ikame sorular hazırlayarak, son halini matbada vererek güvenliği sağlıyoruz. Bazılarında minik hatalar olabiliyor” dedi.

Prof. Dr. Demir’in açıklamalarında öne çıkan başlıklar ise şöyle:

"Soru iptali, sınav sürecinin beklenmeyen ancak olağan bir sonucu. Sınavın sağlıklı yapılabilmesi için gösterdiğimiz hassasiyet sınavdan sonra da devam ediyor. Dolayısıyla bu hassasiyetle davrandığınız için soruların hatalar içerdiğini gördüğünüzde onları iptal etmek zorundasınız. Şu anda iptal edilen sorularla ilgili iki neden var. Zaman zaman ders kitabına dayalı bir sorunun başka kitaplarda farklı olduğu görülünce iptal edilebiliyor. Ekol, kavramsallaştırma farklılıkları nedeniyle bu iptalden kaçınamıyorsunuz. Çünkü hazırlayan ekip sorunun yanlış olmadığını düşünerek hazırlıyor, ancak yayınlandıktan sonra yeni bilgiler ortaya çıktığında adayları korumak için onları iptal etmemiz gerekiyor.

İkinci neden, zaman zaman ne kadar özen gösterseniz de maddi hatalar olabiliyor. Şu anda iptal etiğimiz edebiyatla ilgili bir sorunun sonuna ‘n’ harfi eklenmiş. Soru çıktıktan sonra bunu fark ettik. Dolayısıyla bir harf farklılığı sorunun iptaline götürdü bizi.

Fizik sorusunun iptalinde 5 kat azaltma gibi bir tabir var, adayların soruyu yanlış anlamadığını görüyoruz, maddi analizinde bir hata yok, ama 5 kat yerine 5’te bir azaltma daha doğru bir ifade. Dolayısıyla böyle küçük hatalar için de soruları iptal ettik.

'Daha sağlıklı olsun diye iptal ediyoruz'

ÖSYM’nin soruları hazırlarken gösterdiği özeni, sorularda hata olduğu zaman gösterilmiyor gibi bir algı oluşabilir. Soruların iptalinin çoğu yargıya intikal etmiş değil, ama biz daha sağlıklı olsun diye bunları iptal ediyoruz. Şu anda iki test için mahkeme süreci var. Sosyal Bilgiler ve Coğrafya Testleri için. Onlarda iptal beklemiyoruz. Onları inceledik ama yine de yargı sürecinin sonuçlanmasını bekleyeceğiz. Burada hassasiyetimizin yoğunluğu bu iptalleri getirmiştir.

Bu süreç içinde çok fazla soru hazırlamanması da iptalle ilgili sürecin tetikleyicisi oluyor.

10 bine aşkın soru içinden 1300 soruyu seçiyoruz. Bunların arasından son anda matbaada sınavda yer alacak soruları seçiyoruz. Geçmişte ve şu anda dünyanın pek çok yerinde sadece bir soru seti hazırlanıyor. Ancak soruların sızdırılması, sınav güvenliğiyle ilgili sıkıntılar nedeniyle ÖSYM’deki bütün işleyişi değiştirdik. Şu anda herhangi bir uzmanın, müdürün sorulara ulaşmasına imkan yok. Birbirinin yerine geçen, ikame sorular hazırlayarak, son halini matbada vererek sağlıyoruz bunu. Bazılarında minik hatalar olabiliyor. Olmamasını temenni ederiz, ancak beklenmedik bir durum değil.

29 ayrı sınav yaptık, bir kısmında 50-60 soru soruldu. Toplamda hazırlanan 1300 soru var. Adaylarda kendi 50-60 sorusunun 12’si iptal edlidi diye bir infial var sanırım.

'İtirazların çoğu haksız'

Biz, adayların itirazını beklemeden sosyal medyadaki tartışmalardan bunu izliyoruz. Fark edemediğimiz, benzerlerini sorduğumuz halde itiraz edilmeyen sorular olsa bile onları yeniden inceliyoruz. Bu süreçte çok fazla aday bizim dikkatimizi çekiyor. Ancak itirazların çoğu yersiz, haksız. Haklı itirazlar da geliyor, biz tabii ki bunlardan mutlu oluyoruz. Soruları hazırlayan heyetin dışındaki kişilerden de görüş alarak kanaatleri sonuçlandırıyoruz.

Sosyal bilgiler ve coğrafya alanı dışındakilerin puan hesaplamalarını etkilemeyecek. Hızlı yargılama prosedürüne tabi sınavlar, dolayısıyla en geç 45 gün içinde yargı kararı belirlenecektir. Ancak söylediğim gibi biz yargıdan bir iptal beklemiyoruz. Ama durumu 45 gün içinde adaylarımız öğrenecek.

Sonuçların eksik hesaplanması imkansız. Çünkü her bir adayın cevaplarını en az iki optik okuyucuyla okuyoruz. Yan yana iki optik okuyucu cevapları okuyor, arada fark varsa bize gösteriyor. Adaylar internetten cevaplarını görebiliyorlar. Farklılık varsa mutlaka ve mutlaka adayın daha sonradan yaptığı değişikliklerdir; küçük işaret koymuştur, silmiştir, bunu optik okuyucu görememiştir. Hata varsa da ancak böyledir. İtirazı olan varsa, onların hepsine tek tek bakıyoruz. Bütün sonuçlar doğru şekilde ve el değmeden hesaplanıyor. Kimsenin kağıdına bir kişi bir takdir kullanmamakta. Doğrudan bilgisayarda okunmakta.

Bütün adaylar için doğru kabul ediliyor bunlar. Süreç etkilenmeyecek. ÖSYM çok gözde bir kurum. Hepimizi ilgilendiren bir kurum. Buralarda özenle ve ciddiyetle çalışmak hepimizin görevi. Burada olduğumuz sürece kimsenin güven sorunu olmasın. Eğer yapılmıyorsa biz burada olmayız zaten."