KPSS'de 12 soru iptal edildi

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) yeni bir skandala daha imza attı. 2010 yılında kopya nedeniyle iptal edilen KPSS ile ilgili yeni bir kriz yaşandı. Beş yıl aradan sonra aynı sınavda, 12 soru iptal edildi, iki alanla ilgili ise da mahkeme karar verilmediği için sonuçlar açıklanmadı.

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre, Coğrafya Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği testleri mahkemeye yapılan itirazlar nedeniyle açıklanmadı. 12 soru iptal edilirken, 3 sorunun da cevap şıkkının yerleri değiştirildi. Coğrafya ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği sınavına giren adaylar mahkeme kararını verene kadar sınav sonuçlarını öğrenemeyecekler.

ÖSYM’den yapılan açıklamada 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan KPSS 2015 A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı ile 12 Temmuz 2015 tarihinde yapılan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu. Adaylar, sınav sonuçlarının ÖSYM’nin internet adresinden ulaşabilecekler. Sınav sonrasında adayların sorulara itirazını değerlendiren ÖSYM Yönetim Kurulu, sınavda toplam 12 soruyu iptal ederken, 3 sorunun da cevap şıkkının yerlerinin değiştirilmesine karar verdi.

İKİ ALAN MAHKEME KARARI BEKLİYOR

Sınavın Coğrafya Öğretmenliği ile Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Testlerinde yer alan bazı sorulara iptal davası açılmış olması sebebiyle bu iki alanla ilgili değerlendirme işlemi ise idari yargı kararı sonrasında yapılmasına karar verildi. Coğrafya ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği sınavına giren adaylar mahkeme kararını verene kadar sınav sonuçlarını öğrenemeyecekler.

12 iptal, üç düzeltme

ÖSYM’nin iptal ettiği sorular ise şunlar:

“KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının Eğitim Bilimleri Testinin Temel Soru Kitapçığındaki 52’inci soru, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Sınavında, Coğrafya Öğretmenliği 7 ve 18’inci sorular, Almanca Öğretmenliği Testindeki 9 ve 35’inci sorular, Fizik Öğretmenliği Testindeki 13’üncü soru, İngilizce Öğretmenliği Testindeki 6’ıncı soru, Kimya Öğretmenliği Testindeki 42’inci soru, Rehber Öğretmenliği Testindeki 21 ve 29’uncu soru, Tarih Öğretmenliği Testindeki 21’inci soru, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Testindeki 48’inci soru iptal edildi. Coğrafya Öğretmenliği Testindeki 24’üncü sorunun ‘D’ olarak girilmiş olan cevabının ‘E’ olarak, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Testinde ‘A’ olarak girilmiş olan 1’inci sorunun cevabı ‘B’ olarak değiştirildi.”