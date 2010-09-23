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ÖSYM BAŞKANI GÖREVİNE BAŞLADI ANKARA (A.A)

23 Eylül 2010 14:32

-ÖSYM BAŞKANI GÖREVİNE BAŞLADI ANKARA (A.A) - 23.09.2010 - ÖSYM Başkanlığına vekaleten atanan Prof. Dr. Ali Demir, YÖK'ten ayrılarak ÖSYM'deki makamına geçti. YÖK Genel Kurulu, Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan başkanlığında toplandı. Toplantı başladığı sırada YÖK'e gelen Prof. Dr. Demir, burada yaklaşık yarım saat kaldı.  Prof. Dr. Demir, YÖK Genel Sekreteri Turgut Kılıç ile birlikte ÖSYM'deki makamına geçti.  Öte yandan, Demir'in binada bulunduğu sürede YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan ile görüşmediği öğrenildi.

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