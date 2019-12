-ÖSYM BAŞKANI DEMİR'DEN "LYS" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 16.06.2011 - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, bütün adaylara eşit, adil, kaliteli ve güvenli bir sınav hizmeti vermek için büyük bir titizlik içinde görev yaptıklarını belirterek, ''İnanıyoruz ki 2011-LYS, önceki yıllara oranla öğrencilerin çok daha az zorlanacağı bir sınav olacaktır'' ifadesini kullandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, üniversiteye girişte ikinci aşama olan ve yüz binlerce gencin merakla beklediği Lisans Yerleştirme Sınavları'nın bu hafta sonu başladığı belirtildi. Sınavın Türkiye'de 81 il merkezinde ve Lefkoşa'da gerçekleştirileceği anımsatılarak, LYS'lerin sabah oturumunun saat 10.00'da, öğleden sonra oturumunun ise saat 14.30'da başlayacağı bildirildi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Demir'in konuya ilişkin değerlendirmesinde de ''ÖSYM, her kesimden milyonlarca insanımız açısından hayallerini gerçeğe dönüştürecekleri bir umut ve geçiş kapısı olarak görülüyor. Biz her sınava bu şuurla hazırlanıyor, bütün adaylara eşit, adil, kaliteli ve güvenli bir sınav hizmeti vermek için büyük bir titizlik içinde görev yapıyoruz'' ifadesine yer verildi. Demir açıklamasında, milyonlarca gencin istikbalini ilgilendiren LYS'ye de aynı ciddiyet ve sorumlulukla hazırlandıklarını belirterek, şunları kaydetti: ''İnanıyoruz ki, 2011-LYS, önceki yıllara oranla öğrencilerin çok daha az zorlanacağı bir sınav olacaktır. Bu bakımdan, adayların strese kapılmamaları, heyecana bağlı olarak cevap kağıtlarında kaydırma, yanlış kodlama ve benzeri hatalar yapmamaları en büyük temennimizdir.'' Yurt genelinde gerçekleştirilecek sınavın rahat, huzurlu ve güvenli bir şekilde gerçekleşeceğine inandığını vurgulayan Demir, tüm adaylara başarı ve aydınlık bir gelecek temennisinde bulundu. -''HER ADAY İÇİN FARKLI KİTAPÇIK''- Açıklamaya göre, 2011-LYS'de, 2011-YGS'den farklı olarak, dağıtılacak soru kitapçıklarının üzerinde adayın bilgileri yer almayacak. Buna mukabil, ''her aday için farklı kitapçık'' modeli uygulamasına devam edilecek. Sınav salon görevlileri, soru kitapçıklarını, salon içerisinde karma bir şekilde dağıtacak. Aday–Soru Kitapçığı eşleşmesi, tamamen bu dağıtım esnasında belirlenmiş olacak. -''KİTAPÇIK NUMARALARI DOĞRU KODLANMALI''- Yabancı Dil Sınavı LYS-5 dışındaki LYS'lerde birden fazla soru kitapçığı kullanılacak. Her adaya her test için farklı soru kitapçığı dağıtılacağından, adayların öncelikli olarak kendilerine verilen soru kitapçık numarasını cevap kağıtlarına doğru kodlamaları gerekiyor. Soru kitapçığı numarası kodlanmamış, yanlış ya da eksik kodlanmış cevap kağıtları değerlendirmeye alınmayacağından, adayların cevap kağıtlarına kodlamayı doğru yapmaları, doğru yaptıklarını salon görevlilerine teyit ettirmeleri, cevap kağıdı ve soru kitapçığı üzerindeki ilgili alanlara salon görevlilerinin imzalarını almaları gerekiyor. Kendi cevap kağıdına, başka bir adayın soru kitapçık kodunu işaretleyen adayların sınavları geçersiz sayılacak. Bu yönteme başvuran adayların işlemleri, optik okuma esnasında, sistem tarafından anında tespit edilecek ve kopya niteliği taşıyacak. -KALEM, SİLGİ VE KALEMTRAŞ ÖSYM'DEN- Öğrencilerin sınava gelirken yanlarında mutlaka 2011-LYS Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraf ve TC Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı veya pasaport getirmeleri gerekiyor. Bu belgeleri eksik olan adaylar, mazereti ne olursa olsun LYS'ye giremeyecek. Adayların sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya getirmesi yasak olacak. Sınavda kullanılacak kalem, silgi, kalemtıraş, saat gibi gereçler ile şekerleme ve peçete bütün adaylara ÖSYM tarafından temin edilecek. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebilecek. Sınava, çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth gibi cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, yüzük, bilezik, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar ve her türlü elektronik cihazla, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi gibi araçlarla, cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, silah ve benzeri teçhizatla, kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kağıdı, defter, kitap, sözlük, pergel, açıölçer, cetvel gibi araçlarla girmeye çalışanlar sınav binasına kesinlikle alınmayacak. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında ya da sınavdan sonra bu tür cihazları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacak.