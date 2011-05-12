-ÖSYM BAŞKANI DEMİR YÖK'TEN AYRILDI ANKARA (A.A) - 12.05.2011 - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, YÖK'ten ayrıldı. Demir, YÖK Genel Kurulu Toplantısı'na, YGS süreciyle ilgili bilgi vermek için çağrılmıştı. Toplantıya katılan Demir, YGS süreciyle ilgili Kurul üyelerine bilgi aktararak, üniversiteye girişte ikinci aşama sınavı olan Lisans Yerleştirme Sınavı'na ilişkin nasıl bir projeksiyon belirleneceğine dair bilgi verdi. YÖK Genel Kurulu Toplantısına ara verilerek, öğle yemeğine geçildi. Demir, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan ve üyelerle birlikte öğle yemeğine katıldı. Daha sonra Demir, YÖK binasından ayrıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının ÖSYM Başkanı Demir hakkında soruşturma izni istemesine ilişkin evrakın YÖK'e ulaşmasıyla birlikte YÖK Başkanı Özcan, YÖK Genel Kurulu üyelerinden iki kişiyi görevlendirecek. Bu iki üye, Demir'in savunmasını alacak. Savunma alındıktan sonra 30 gün içinde YÖK Genel Kurulu toplanarak, ÖSYM Başkanı Demir hakkında soruşturma izninin verilip verilmeyeceğini kararlaştıracak.